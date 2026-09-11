美国财政部长贝森特说，特朗普政府将于下周制裁一家大型银行。目前，美国正持续向伊朗施加经济压力，以期结束这场六个多月的战争。

路透社报道，贝森特星期四（9月10日）做客美国右翼保守派新闻政治评论电视网络“真实美国之声”（Real America’s Voice）时表示，这项制裁措施原定于星期五（9月11日）宣布，但因当天将举行九一一恐怖袭击25周年纪念活动而推迟。

他只说制裁行动将在14日落地，但未透露这家金融机构名称或所在国家。

贝森特说：“我们将继续这么做，直到各方彻底停止与伊朗政权往来。”

“我们会使这种行为变得无利可图。如果你执意要让自己的公司、人员或个人资产遭受‘毁灭性打击’的风险，那就尽管去试吧。但我们绝不会放过你。”

自美以伊战争爆发以来，美国已对伊朗祭出一系列经济制裁措施，打击对象涵盖石油出口、航运网络、武器采购渠道、金融中介机构、数码资产交易所、航空领域往来。

上个月，特朗普政府升级了施压行动，贝森特称之为“经济放逐行动”（Operation Economic Outcast），对将近60个实体、个人、船只实施制裁，并扩大了次级制裁适用范围，将打击对象延伸至与伊朗在航运、航空、科技、黄金、数码资产等领域开展业务的各方。

美国总统特朗普9日在得克萨斯州达拉斯举行的共和党全国代表大会上说，他预测与伊朗的战争将在美国中期选举后立即结束。但也门军方消息人士10日说，胡塞武装已进一步增强了对曼德海峡的控制。这条海峡是红海的南端出口，也是全球最重要的航运通道之一。此外，胡塞武装的兵锋已企及哈尼什群岛（Hanish Islands）。

霍尔木兹海峡与曼德海峡分处于阿拉伯半岛两侧。一旦胡塞武装控制了曼德海峡，将使其幕后支持者伊朗在与美国的战争中获得关键优势。这不仅会阻断这第二条战略通道的物资运输，更会刺激全球油价飙升。

也门胡塞武装发言人穆罕默德10日说，红海和曼德海峡通航和国际贸易仍然“安全、正常”，胡塞武装行动“不会对国际航运构成威胁”。