加拿大总理卡尼与乌克兰总统泽连斯基签署了一份《百年伙伴关系宣言》。与此同时，加拿大承诺提升无人机生产能力，并将其中三分之一提供给乌克兰。

综合彭博社和法新社报道，星期四（9月10日），卡尼在艾伯塔省卡尔加里（Calgary）接待泽连斯基，双方决定合作扩大军用无人机生产，并宣布达成一系列新协议。

值得一提的是，卡尼本人就是在艾伯塔省一个乌克兰裔人口众多的社区长大。

根据卡尼办公室发布的新闻稿，加拿大将建立一个军用无人机全国性数码平台，以乌克兰“勇敢一号”无人机平台为蓝本，加快无人机及反无人机系统研发、采购和部署，保障加军及海岸警卫队的装备供应。加方已签署首批价值5000万加元（约4580万新元）的采购合同。

卡尼说，双方协议将增强加拿大的主权无人机能力，同时深化加拿大与乌克兰的关系。英国去年也与乌克兰签署类似的百年伙伴关系协议。

卡尼说：“在未来几个月内，我们将确立一项涵盖国防与安全、贸易与投资、战后重建、能源、关键矿产、技术等领域的长期合作框架。”

他说，加拿大将借鉴乌克兰的成功经验，建立全国性无人机交易平台，让加拿大武装部队直接对接约400家供应商，从而将加拿大军方可用的无人机数量增至目前的十倍。

泽连斯基抵达加拿大时说，支持乌克兰的防空能力以及冬季应对准备是他此次访问的首要重点。

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，加拿大已累计承诺向乌克兰提供总额逾255亿加元的援助，其中军事援助达85亿加元。