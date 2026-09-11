加拿大总理卡尼说，他“近日”曾与美国总统特朗普通话，尽管两国经济紧张局势持续升级，但渥太华方面依然随时准备与美方达成一项“公平”的贸易协议。

法新社报道，自特朗普去年重返政坛以来，这两个北美邻国之间曾经牢不可破的贸易伙伴关系遭受了前所未有的打击。

上月，卡尼在最后一刻中断了与美国的贸易谈判，称美方提出的条件不可接受，这引发特朗普的强烈反应，包括实施新的惩罚性关税，并促使加拿大采取报复措施。

不过卡尼星期四（9月10日）说，双方仍保持联系，并强调“加拿大随时准备达成一项公平的协议”。

卡尼在西部城市卡尔加里接待乌克兰总统泽连斯基时说：“我们相信，一项对加拿大和美国都有利的协议是存在的。”

他说：“我经常与特朗普总统通话，最近几天还跟他谈过。”

上月谈判破裂后，特朗普再次对加拿大和加拿大领导层冷嘲热讽。

9月6日，特朗普在自家社媒平台Truth Social发了一张他和卡尼身穿冰球装备的漫画图。图中的特朗普身形比卡尼明显高大，他在图中称卡尼为“行长”（Governor）。

卡尼曾担任加拿大央行行长和英格兰银行行长，他在哈佛大学念书时曾担任大学冰球队的替补守门员。

卡尼曾说，他无意升级两国冲突，但他强调绝不会同意任何不符合加拿大经济利益的方案。