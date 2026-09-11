受美国财政部国债回购规模低于预期和国际油价显著上涨等因素影响，美国多个期限的国债收益率星期四（9月10日）均出现显著上涨。

新华社报道，数据显示，与短期利率高度相关的美国2年期国债收益率10日上涨14.2个基点，收于4.588%。美国10年期国债收益率大幅上涨12.5个基点，收于4.969%，为2023年10月19日以来的最高水平。美国30年期国债收益率上涨7.5个基点，收于5.368%，刷新2007年6月以来的新高。

美国财政部公布的数据显示，财政部当天实际回购51亿8700万美元（约65亿8000万新元）的10年期至20年期国债，低于前一天宣布的60亿美元回购上限。

美国金融服务机构米施勒金融集团董事总经理加洛马认为，市场原本预期美国财政部回购规模较大，但实际回购规模让前一天市场出现的失望情绪进一步加剧，导致投资者纷纷抛售国债。他还说，美国财政部10日发售220亿美元30年期国债的表现也不及预期。

受中东冲突持续影响，国际原油期货价格10日大幅上涨超6%，进一步推高通胀预期和美国联邦储备局加息的预期。

芝加哥商品交易所美联储观察工具10日下午发布的信息显示，美联储在下周议息会议上加息25个基点的概率从前一天的61.2%升至71.3%。