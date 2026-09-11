一部关于全球首富马斯克的新纪录片本周在威尼斯举行全球首映，马斯克在纪录片首映数天前向制作方发出正式法律通知，警告称这部纪录片对他构成了诽谤。

法新社报道，长达四小时的纪录片《马斯克》（Musk）星期二（9月8日）在第83届威尼斯国际电影节的非竞赛单元完成了全球首映，获得观众长时间起立鼓掌和极高的评价。

美国著名纪录片导演吉布尼在《马斯克》中追溯了马斯克的职业生涯和人生轨迹，包括他坎坷的童年，以及他与多名女性所生的14名已知子女。（法新社）

马斯克的律师斯皮罗（Alex Spiro）3日向独立影视制作公司Jigsaw Productions发出信函，这家公司由美国著名纪录片导演吉布尼（Alex Gibney）于1984年创立。

信中指责这名曾获得奥斯卡奖的纪录片导演带着预设结论制作《马斯克》。

信中还指吉布尼拒绝向马斯克本人或马斯克身边的人核实片中所述。

斯皮罗在信中写道：“这部影片并非始于调查，而是始于一个既定的结论。”

吉布尼在片中追溯了这位出生于南非的富豪的职业生涯和人生轨迹——从2000年代初硅谷的一名互联网创业者，到成为全球首位万亿富豪。

影片还深入剖析了马斯克的个人生活，包括他坎坷的童年，以及他与多名女性所生的14名已知子女。

行业权威媒体《综艺》（Variety）称这部纪录片为“一幅尖锐犀利的肖像画”；Deadline说，这部“极具批判性”的影片把马斯克描绘成一个“心胸狭窄、自恋、狂妄自大且残酷”的人。

马斯克不仅向吉布尼和Jigsaw制作公司发出法律通知，也警告了所有参与《马斯克》发行的相关方，包括HBO、布里克街影业（Bleecker Street）和环球影业（Universal）。

信中特别针对片中的一段情节。斯皮罗指出，片段涉嫌散布阴谋论，马斯克之所以能在2024年美国总统大选之夜提前得知特朗普胜选，是因为他旗下的“星链”（Starlink）卫星被用于干预选举结果。

Jigsaw向《好莱坞报道》（The Hollywood Reporter）发表一份声明，作出反击。声明指出，监督和审视有权势的公众人物，是受到美国宪法第一修正案保护的权利。

声明说，这一原则值得所有美国人去捍卫，“包括马斯克身边的人——毕竟，马斯克本人一直自封为‘言论自由的绝对主义者’”。

吉布尼的纪录片作品经常聚焦并深挖权势集团的黑幕，包括山达基教（Church of Scientology，又称科学神教）、安然公司（Enron）、探讨以色列与伊朗之间的间谍战的《零日》（Zero Days）。

2008年，他凭借《开往暗处的士》（Taxi to the Dark Side）荣获奥斯卡最佳纪录片奖，这部片深刻揭露了美军在阿富汗对囚犯进行残酷审讯的黑幕。

马斯克的律师信以“可以合理预见诉讼”为由，责令《马斯克》制作方必须保留一切相关资料，包括视频素材、采访字稿、研究档案以及内部沟通记录。

连日来，马斯克一直在他旗下的社媒平台X攻击吉布尼，称《马斯克》枯燥无味，是一部“拙劣的抹黑之作”。