日本房地产的“摩天楼神话”此前集中在东京，如今则延伸到关西大阪。分析认为，大阪关西世博会举办地人工岛“梦岛”筹划2030年开业的综合度假村（IR）是导致大阪楼价飙升的一大原因。

位于JR大阪站北侧的黄金地段，正在建设中的豪华公寓Grand Green Osaka南楼45楼顶层的一个面积为387平方米的三卧房单位，以40亿日元（约3300万新元）售出，创下关西地区公寓单位最高售价。这个项目共有538个单位，即使是价格最低的底层单位，售价也在2亿日元左右。

这一栋豪华公寓的发展商积水住宅执行董事佐古田秀树向媒体透露：“收到不少超过10亿日元的预订单。很多买家是大阪和关西地区的富裕人士。他们中许多人会自住，但也有很多人拥有其他房产，客户构成非常多元化。”

《每日新闻》指出，日本公寓建设相关的劳动力和材料成本持续飙升，这也推动楼价升高。今年7月，关西地区新建公寓的平均价格为6096万日元，较去年同期上涨3.1%。其中，大阪市的房价涨幅最为显著，高达7566万日元，涨幅达39%。

报道称，东京的房地产价格走势大约会在六个月后反映到大阪，而大阪也存在一些独特优势。

“大阪周边的大型开发项目正如火如荼地展开。去年举办世博会，紧跟着世博会举行地点、人工岛梦岛上正在建设一座综合度假村，预计将于2030年秋季开业。铁路公司计划将线路延伸至梦岛，同时，以大阪城附近森之宫的新车站为核心的开发项目也已启动。”

大阪地价神话诞生，也被指与政治因素有关，因为大阪政党日本维新会是执政联盟成员，正在大力推进将大阪打造成为第二首都。房地产业界也盛传，大阪车站周围将打造成“日本曼哈顿”。

日本高房价使一般老百姓“拥屋梦”遥不可及

不过，这些高级塔楼的需求主要来自企业和富裕人士，对日本一般老百姓而言是遥不可及。

据日本房地产公司LIFULL的调查，东京23区内房龄超过51年的房产，目前的售价也超过了日本民众平均年收入的六倍。

一对20多岁的夫妇近期买了东京黄金地段港区（Minato）一栋房龄超过40年的二手公寓，价格约为6000万日元。他们的家庭年收入在700万日元左右。

买主指出：“这是我们唯一可接受的房产价格。因工作关系非常渴望住在市区，虽然房子老旧，但我认为它能保值。”

有评论指出，日本老旧房产的价格涨幅虽不大，但因为房屋供需紧张，目前价格也在升温。这些看似便宜的房屋其实也不便宜， 因为老房子在购房款之外，还要再加上装修费用。对于贷款购房的家庭来说，存在着一定的风险。