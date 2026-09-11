韩国前总统尹锡悦涉嫌违反《政治资金法》案二审最后一场庭审进行，检方请求法院判处尹锡悦有期徒刑四年，追缴1亿3720万韩元（约13万新元）。法庭将于10月7日对此案进行宣判。

韩联社报道，首尔高等法院刑事审判第7庭开庭审理此案，负责调查尹锡悦夫人金建希弊案的独立检察组（独检组）针对尹锡悦提出上述量刑建议。与尹锡悦一同被起诉的“政治掮客”明泰均被求刑三年。独检组针对两人均维持一审的量刑建议。

独检组指出，涉案民调被人为操控，结果偏向尹锡悦。尹锡悦非但从明泰均处接受民调，还与其就调查方式等进行协商。此类行为毁损代议制民主，以及政党推荐候选人过程的透明性和公正性，犯罪情节严重。

尹锡悦方面则主张，明泰均将主动进行的民调结果转达给多名政治人士，以扩大自身影响力。尹锡悦在最后陈述中说，从宣布从政之时起至当选总统的整个过程中，他在所有民调中都几乎处于领先地位，因此“造假民调”的说法根本不成立。

尹锡悦说，“我和夫人（金建希）没有能力分析民调，若有必要，可通过党的资金支持委托进行民调。”

尹锡悦涉嫌与金建希合谋，于2021年6月至2022年3月免费接受明泰均提供的58次民调服务，价值相当于2亿7000万韩元。一审法院认定其中14次属实，罪名成立，并分别判处尹锡悦和明泰均有期徒刑两年、1年零六个月。与之相反，金建希因相同嫌疑被另案起诉，且在一审和二审中均获无罪判决，该案正在由韩国大法院审理。