（悉尼综合电）由于空中交通管制员短缺，澳大利亚最繁忙的悉尼机场周五上午出现航班取消和严重延误。负责管理澳洲空中交通的联邦机构说，人员短缺问题可能还需数月才能缓解。

澳洲航空服务机构（Airservices Australia）周五（9月11日）说，由于空管人员不足，当局采取措施控制航班流量，以安全应对航空需求。这导致约14个航班取消，另有一些航班延误超过一小时。相关措施周五上午8时15分解除，航班下午恢复正常。

澳洲航空服务机构副总裁柯伦同日在国会听证会上说，前一晚突然有员工缺勤，临时无法找到人手顶替。他说，周五早上悉尼机场塔台少了一名空管员，造成严重延误。

悉尼机场共有49名空管员，其中41人须当值才能正常运作。目前有八人因长期缺勤无法上班，导致人员调配空间有限。

澳洲航空服务机构计划在明年3月前改善悉尼机场排班，并每天安排候补空管员值班，在有人生病或临时缺勤时及时补上。

悉尼机场自7月底以来至少发生六起险些相撞事件，澳洲运输安全局正在调查起因。近期事故包括一架客机因航线上有其他飞机而中断起飞，以及滑行中的客机紧急刹车以避免与另一架客机相撞。