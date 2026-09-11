（华盛顿综合电）美国政府加大制裁的力度和范围，从经济上进一步孤立伊朗，最新被制裁的一批企业和个人被指帮助了黎巴嫩真主党和伊朗在中东的其他代理组织。美国还预告，下周将制裁一家同伊朗合作的“大型银行”。

美财政部外国资产控制办公室（OFAC）星期四（9月10日）宣布一系列主要针对伊拉克、阿联酋、黎巴嫩和土耳其的实体与个人的最新制裁。这是财政部8月24日针对伊朗实施“经济放逐行动”（Operation Economic Outcast）的一部分。

美财政部强调，将拒绝大多数同伊朗有关的许可申请，直到伊朗做出改变，包括开放霍尔木兹海峡、停止袭击波斯湾的美方人员与合作伙伴，以及停止发展核武器与常规武器。

财长贝森特发声明说，“经济放逐行动”针对的是那些继续支持伊朗政权的对象。“无论他们是资助恐怖主义、洗钱，还是协助伊朗规避制裁，我们都会将他们找出来，切断他们同美国金融体系的联系，并且会瓦解那些维持伊朗政权运作的网络。”

贝森特同日在保守派媒体的节目中说，政府将在下星期一制裁一家大型银行，继续向伊朗施加经济压力。他没有透露是哪家银行或哪个国家的银行。

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他说，美国会继续推进这一进程，直到各方都停止与伊朗政权的往来。“我们要让这些（往来）变得无利可图。如果你敢用公司的存亡或个人财务来冒险，那就尽管试试。但我们会找到你。”

自2月28日美伊战争爆发以来，美方已经对伊朗祭出一系列经济制裁，涵盖石油出口、航运网络、武器采购渠道、金融中介机构、数码资产交易以及航空等领域。

这场战事什么时候可能结束，至今难以预测。

美国总统特朗普在福克斯新闻台星期四播出的访谈中说，尽管美伊战争可能影响11月的中期选举，但他并不后悔对伊朗开战。“我从来不相信后悔。如果我必须再来一次，我还是会这么做。”

美以联手攻打伊朗，也导致油气价格持续飙升，物价涨价，致使美国民怨升温。

访问者告诉特朗普，有人说他的一些支持者因美伊战争而感到沮丧、士气低落。特朗普说：“我不认为他们感到沮丧。我认为他们非常自豪，因为我没让伊朗拥有核武器。”