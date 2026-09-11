（华盛顿综合电）美国总统特朗普说，如果民主党在11月中期选举中从共和党手里夺走国会控制权，他就会充当“拦路者”，阻挡民主党的所有“坏举措”。

特朗普星期四（9月10日）在达拉斯共和党全国大会期间播出的福克斯新闻预录采访中，发表上述言论。他表明：“在接下来两年里，我会阻拦他们所有的坏举措。”

特朗普之前声称，民主党若胜选，会对美国人的生活构成威胁。现在的语气则有所减弱，而且似乎默认民主党很可能赢得国会至少一个议院的控制权。

他甚至表明，如果民主党在国会获得多数席位，他或许能与对方达成协议。

民调显示，选民对特朗普执政表现的评价不高，共和党可能在中期选举中面临惨败风险。共和党人试图将民主党描绘成奉行社会主义政策的极端分子，以此唤起美国人对冷战时期共产主义的恐惧。

特朗普则将他与共和党的竞选努力紧紧捆绑，声称“只要我参选，共和党总是表现很好”。他还承诺派发“特朗普红利”，如果共和党胜选，就向每名美国成年人发放5000美元（约6338新元）现金。

万斯内忧外患下“走钢丝”求稳 吁选民勿因噎废食

副总统万斯也呼吁选民继续支持共和党，即便他们在某些议题上与特朗普政府意见不一。

与特朗普对经济压力的轻描淡写不同，万斯在达拉斯大会讲话中坦承民众对经济状况的担忧。

万斯说：“我知道电视机前的许多人并未完全信服，我想直接对他们说几句：我不求大家在政府的每项政策上都跟我意见一致，但希望你们看到的是我们与激进派截然不同，并认可本届政府在过去18个月里取得的成就。”

彭博社报道称，这番讲话体现万斯在寻求政治平衡方面的努力，不仅要弥合与“让美国再次伟大”（MAGA）运动内部的分歧，也试图化解因伊朗战事引发的更大不满情绪。

值得注意的是，万斯长期以来一直反对对外战争，现在却面临着在与伊朗战事持续发酵阴影下争取支持的局面。他在演讲中引述遭枪杀的保守派意见领袖查理·柯克，强调柯克痛恨战争，并劝人们不要“因噎废食”。

外界将万斯视为特朗普“MAGA帝国”的潜在接班人，以及2028年总统大选的领跑者。

万斯与妻子最近迎来第四个孩子。他在讲话中表明，希望自己的孩子将来买得起房。这番话也触及选民极为关切的住房成本问题，这是共和党在选举中面临的一大阻力。