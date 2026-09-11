因房价上涨拖累支持率，韩国总统李在明大规模改组内阁，试图通过换血挽回民心，不料两名部长候选人接连陷入争议，改组反而成为新的政治包袱。

最新民调显示，李在明施政支持率连续三周下滑，首次跌破四成并创就任以来新低，显示这场原本旨在扭转民意颓势的内阁改组，不仅未能止跌，人事争议反而进一步加重他的执政压力。

韩国盖洛普星期五（9月11日）公布的民调显示，李在明施政正面评价为38%，较上周下降2个百分点，连续第三周下滑；负面评价维持51%，比正面评价高出13个百分点。这也是李在明支持率首次在盖洛普调查中跌破40%。

由于盖洛普采用无线电话虚拟号码随机抽样、调查员电话访问方式，过去测得的总统支持率通常高于自动应答（ARS）民调。如今这一调查也跌破四成，更凸显李在明面临的民意压力。

从负面评价原因来看，房地产政策以24%居首，人事问题占16%，经济与民生问题占10%。尤其值得关注的是，18岁至29岁年轻选民的支持率仅31%，与70岁以上群体并列各年龄层最低。

李在明原本希望通过8月30日的内阁换血扭转房地产政策引发的民意颓势，但新部长人选却成为新的争议焦点。调查显示，43%受访者认为法务部长候选人金胜元“不合适”，仅22%认为合适；对性别平等家族部长候选人龙慧仁的负面评价更高，61%认为人选不合适，仅13%认为合适。

目前，围绕金胜元（57岁）的最大争议，是他被指曾为冠病治疗药物临床试验审批进行请托，引发他是否适任法务部长的质疑。

龙慧仁（36岁）则被质疑专业性不足，同时还面临国会议员与部长兼任、配偶担任党内职务并领取薪酬，以及所谓“家族政党”等争议。此外，她还被指过去曾默许非正式组织内部带有性别歧视色彩的规定。

多项争议接连发酵，也使青瓦台的人事审查机制和李在明的用人判断受到质疑。

同时，是否向霍尔木兹海峡派遣韩国兵力和军事资产，也成为政府面临的另一敏感议题。调查显示，55%受访者反对派兵，赞成者仅32%。

面对支持率持续走低，李在明和青瓦台正试图通过记者会等方式加强沟通，希望由总统亲自说明近期争议，为中秋节前后扭转舆论创造契机。

不过，人事任命和霍尔木兹海峡派兵都是高度敏感议题，总统的任何表态也可能引发新的争议。执政党有关人士指出，记者会能否成为支持率反弹的转折点，关键在于李在明能否清楚解释政策判断，并争取国民理解。