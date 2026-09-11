也门政府官员星期五说，也门胡塞武装当天夺取了位于曼德海峡的核心战略要地丕林岛，进一步加强其对曼德海峡的控制。

丕林岛位于曼德海峡内部，将这一狭窄水道分隔为两条航运通道。这名不愿具名的官员告诉新华社，政府军星期四（9月10日）夜间已撤离丕林岛，胡塞武装人员星期五（11日）凌晨乘坐数艘船只抵达该岛，登岛后未遇抵抗。

这名官员说，胡塞武装已沿曼德海峡海岸部署大量部队和军事装备，其中包括从撤退的政府军手中缴获的重型装甲车辆。目前，胡塞武装还向靠近曼德海峡沿海的祖巴卜地区推进。

近期，胡塞武装加大对政府军攻势，并宣布对支持也门政府的沙特阿拉伯实施海上禁运。

也门政府军和胡塞武装星期四分别证实，胡塞武装当天攻占红海战略要地、港口城市穆哈。

分析人士认为，这一关键据点易手，可能直接重塑红海航运地缘格局。同一天，在政府海军部队撤出红海战略要地哈尼什群岛后，也门胡塞武装已在岛上部署兵力。

发起本轮攻势前，胡塞武装已控制也门北部大片土地，包括首都萨那以及红海重要港口荷台达，但尚未掌控直接俯瞰曼德海峡的沿岸地带。

联合国国际移民组织（IOM）星期五说，自上周胡塞武装与也门西南部亲政府部队之间的冲突升级以来，也门已有至少4万6000人流离失所，并警告“这一数字正以令人担忧的趋势上升”。