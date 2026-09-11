尼泊尔外交部星期五说，上个月发生的重大泥石流灾害，灾后重建预计需要约47亿8000万美元（约61亿新元）。

法新社报道，尼泊尔外交部发言人切特里说，政府估计重建资金总额预计需要47亿8000万美元。其中，未来六个月的短期重建及灾后恢复工作需约5767万美元，长期重建则需约47亿1000万美元。

尼泊尔总理沙阿早前说，尼泊尔必须向国际社会“强烈提出”气候变化导致的灾害问题。他预计本月首次以总理身份出访，并在联合国大会上提出相关议题。

切特里说，鉴于灾情范围及破坏程度，政府正展开全面的灾后需求评估，以确定实际损失，以及恢复、重建所需资源。

联合国初步评估显示，仅建筑物损毁就造成约1.58亿美元损失。道路、桥梁、农地以及人道援助等方面的损失预计远高于此。

尼泊尔灾害管理机构星期五说，救援人员已找到1385具遗体，约5130人仍失踪。中国官方媒体则报道，当地有43人死亡、519人失踪。

综合两国数据，灾害已造成1428人死亡、超过5649人失踪，其中约800人为外国人，包括游客和朝圣者。