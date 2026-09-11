（纽约综合电）九一一恐袭事件发生25年后，美国机场安检即将迎来重大调整，部分九一一后遭禁的出行惯例将逐步恢复。此举引发外界对安全标准的质疑。

美国运输安全管理局星期四（9月10日）宣布，即将允许未持机票人员通过安检，前往登机口与亲友会合；当局也考虑允许部分美国旅客携带装满水的瓶子通过安检。前者将有限度恢复九一一后取消的登机口送行惯例，后者则可能放宽自2006年起实施的液体限制。

首批受惠者是已加入“运输安全管理局预检计划”（TSA PreCheck），或拥有“已知旅客编号”（Known Traveler Number）的美国旅客。这些人已通过美国政府的预先审批，可在美国机场接受较快捷的安检程序。

运输安全管理局本周宣布，将在全美13个机场推行登机口区域预检计划。符合预检条件的未持机票者，可在计划前往机场的一至三天前在线提交申请。

社交媒体上对这些调整的评价褒贬不一。一些经历过九一一事件前旅行模式的年长网民，对机场安检逐步恢复常态表示欢迎；较年轻的网民则质疑，放宽措施是否意味着安全标准也随之降低。

专家指出，这些改革是数十年来航空安检领域最重大的调整之一，但并非意味着降低安检标准，而是得益于安检技术的进步。

丹佛大都会州立大学教授、航空安检专家普莱斯告诉英国广播公司（BBC），九一一事件后实施的相关措施，旨在减少安检人员需要筛查的人数，让安检队伍保持流动，并把更多精力集中在实际出行的旅客。“但如今，安检技术有所改进，这意味着这些政策可以改变。”

普莱斯说，美国运输安全管理局正在安装新型安检设备，取代传统的X光机。新设备具备电脑断层扫描（CT）功能，在探测液态爆炸物方面表现更加出色。

他强调，只要核心安检措施不变且维持高标准，这些调整就不会影响乘客安全。

九一一25周年纽约办纪念活动 穆斯林市长出席遭右翼抵制

2001年9月11日，卡伊达组织恐怖分子劫持四架民航客机，其中两架撞向纽约世界贸易中心双塔，造成近3000人死亡或失踪。

25年后的9月11日，位于纽约曼哈顿下城的世贸中心遗址“归零地”（Ground Zero）举行纪念仪式，悼念当年恐袭的遇难者。

美国副总统万斯和四名前总统出席仪式，包括袭击发生时在任的共和党总统小布什。现任总统特朗普则未现身，而是采取不同寻常的安排，前往五角大楼致意。

仪式于新加坡时间星期五（11日）晚上8时40分后开始，保持非政治性质，全程未安排任何演讲。遇难者家属逐一宣读所有遇难者姓名，并鸣钟纪念袭击过程中的关键时刻。

纽约民主党籍市长马姆达尼也出席仪式。作为纽约市首位穆斯林市长，他的举动引起右翼人士抵制。

一份获得超过10万个签名的请愿书指责马姆达尼与一些未具名人士来往，这些人“蔑视美国体制，或对极端主义意识形态缺乏足够的批判态度”。尽管面对抵制，马姆达尼仍坚持参加纪念活动。

英国情报高官指卡伊达组织“贼心不死” 或酝酿新袭击

九一一25周年之际，英国安全部门发出警告，指恐怖组织的威胁并未消失。

英国军情五处总干事麦卡勒姆星期五发表评论文章指出，情报机构不应过度纠结于过去的威胁，而是必须意识到，一场类似九一一袭击的新型战略性冲击可能正在尚未受到关注的角落悄悄酝酿。安全机构必须做好准备，应对当前和未来的挑战。

他说，卡伊达组织的实力虽已削弱，但依然构成威胁；它和其他武装分子企图发动造成大规模伤亡袭击的野心，也依然存在。

麦卡勒姆强调，与2001年不同，如今许多系统和服务都掌握在私营机构手中。因此，政府、企业和学术界必须加强合作，弥补安全漏洞，并确保危机发生时能够迅速作出反应。