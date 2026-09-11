（东京彭博电）日本一家科技初创企业计划在2028年推出内置智能机械手臂的住宅，由机器手代劳家中琐碎杂务，减轻住户的家务负担。

近日在东京举行的公开展示中，日本MW Inc公司研制的机器手沿着天花板轨道移动，既能搬运购物篮，并将里面的食材分类放入冰箱，也能从烘干机取出衣物并折叠好。

MW首席执行长成田修造受访时说，要赶上中国在人形机器人领域的发展步伐“几乎是不可能的”，日本可利用其在工业机器人和硬件工程方面的专长，在尚未广泛应用人工智能（AI）的领域例如建造住宅，抢占一席之地。

他也指出，日本住宅户型偏紧凑，在狭小空间里，半人形机器人比双足行走机器人更便于移动。在安全考量方面，沿着轨道运行的机器手则较容易受到控制。

MW今年早些时候通过种子轮融资筹集了30亿日元（约2470万新元）的资金，未来两年内计划再筹资100亿日元，以支付AI和硬件的开发成本。

MW预计机器手技术可在2028年达到成熟阶段，加装到公司建造的房屋中；MW目前已建好的房屋日后也能进行改造，以安装机器手。使用机器手的家庭每月须缴服务费，预计介于5000日元（约41新元）至1万日元。

成田说，MW希望到了2035年，每年建造多达1万套内置机器手的住房，这个数量相当于日本目前新建住宅总量的5%。