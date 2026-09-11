美国人工智能公司Anthropic星期四披露，也门一个组织曾试图利用旗下Claude聊天机器人研发制导火箭和导弹。目前，获伊朗支持的胡塞武装正在也门发动攻势。

法新社报道，Anthropic在一份有关防止Claude被非法使用的报告中说，公司发现也门北部一个“威胁行为者小组”，这个团伙正在进行三个武器研发项目。

有关项目包括一枚使用普通智能手机级飞行电脑、并具备末段寻的制导功能的制导火箭；一枚目标射程超过2000公里的多级弹道导弹；以及一系列不同型号的导弹，其中包括高超音速滑翔飞行器型号。

这个小组利用Claude开发空中武器的制导、导航及控制软件，若没有这项技术支持，这些工作原本需要一支工程师团队完成。

Anthropic说，没有证据显示这些人成功部署了可投入实战的武器，但他们确实试射了一枚制导火箭。这次实地测试似乎失败了，“数小时后，有关人员再次使用Claude，试图找出测试失败的原因”。

Anthropic强调，在发现非法活动后，已立即封禁了相关账户。

尽管Anthropic并未说明涉事组织身份，但有关人员很可能与胡塞武装有关。胡塞控制也门北部大片地区，包括首都萨那。

这一消息披露之际，正值获伊朗支持的胡塞武装向战略要道曼德海峡发动大规模攻势。曼德海峡连接欧洲和亚洲，是重要国际航运通道。