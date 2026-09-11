（华盛顿／迪拜综合电）据报道，伊朗支持的胡塞武装组织占领了也门的三处红海战略要地，基本控制了曼德海峡通航的咽喉要道，并占领了也门西岸的所有据点。

也门政府官员和目击者说，胡塞武装组织星期五（9月11日）占领了曼德海峡中间的战略要地迈云岛（Mayyun，又称丕林岛，Perim Island）。迈云岛位于曼德海峡最窄处，将这一狭窄水道分隔为两条航运通道。

也门政府官员说，政府军星期四（10日）从迈云岛撤退后，胡塞武装分子隔天就乘船登岛。当地有人说，看见武装人员出现在曼德海峡沿岸，他们驾驶军车四处巡逻。

另据也门政府消息源，胡塞武装也占领了临近曼德海峡的另一个红海沿岸城镇祖巴卜（Dhubab），以及夺取曼德海峡以北的大哈尼什岛和小哈尼什岛。这意味着，胡塞武装已经占领了也门西岸的所有据点。

胡塞武装发言人萨里星期五在Telegram说：“我们将继续采取以封锁对封锁、以升级对升级的策略，直到侵略停止和针对我们的封锁解除为止。”

不过他说，除了此前宣布遭禁的沙特船只，所有其他航运公司的海上航行依然安全。

伊朗最高领袖穆杰塔巴的顾问穆赫贝尔在社交媒体平台X上，祝贺胡塞武装夺下曼德海峡的战略要地，称这是“辉煌的胜利”。

曼德海峡连接红海与印度洋，全球最大石油出口国沙特阿拉伯一直依赖红海航线运送石油。这条国际重要航道被胡塞武装控制，将对全球能源供应构成新的威胁。

根据来自也门、伊朗和中东的消息，胡塞武装本周沿着红海沿岸发动闪电攻势，是在伊朗伊斯兰革命卫队的指导下进行，为的是在霍尔木兹海峡之外开辟新战线。

胡塞武装星期四也占领了也门西南部的红海港市摩卡（Mocha），支持也门政府的沙特后来反击。

胡塞武装的媒体报道，沙特星期五两次空袭摩卡的机场，也发射六枚导弹击中摩卡的港口。

另据卫星图像显示，沙特的东西向输油管道附近星期四浓烟滚滚，疑遭攻击。对此，沙特政府和石油巨头沙特阿美未置评。在霍尔木兹海峡被封锁后，沙特阿美通过东西向输油管道，将原油输送路线从东海岸改道至西部的红海。

沙特要求美国出手打击胡塞武装，但被拒绝了。

美国新闻网站Axios引述两名美国官员说，沙特王储穆罕默德星期四两次致电美国总统特朗普，要求他对胡塞武装发动打击，不过特朗普拒绝。

报道说，近来美国官员一再告诉沙特官员，特朗普的指令是让美军专注应对伊朗和维护霍尔木兹海峡的安全，避免开辟新战线。

白宫和沙特驻华盛顿大使馆都未对有关报道置评。

不过，美国有线电视新闻网（CNN）引述多名消息人士报道，目前有100多名美军顾问在沙特，为沙特对付胡塞武装提供情报和目标定位支持。

中东局势紧张使油价继续飙升，星期五布伦特原油每桶价位在100美元（约127新元）以上，美国原油则略低于100元。