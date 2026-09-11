英国议员星期五在一场势均力敌的表决中，否决了一项旨在让绝症患者安乐死合法化的法案。

综合路透社和法新社报道，英国下议院星期五（9月11日）以286票对270票，否决了一项将协助死亡合法化的法案。这意味着，英国现行禁止协助死亡的法律维持不变，也给推动相关改革的倡议者带来重大打击。

这项法案原本将允许英格兰和威尔士地区，预期寿命不超过六个月、具备心智能力的绝症成年病患，在专业人士组成的委员会批准后，在医疗协助下结束生命。

倡议者原希望延续类似法案去年获下议院通过的势头，但这项法案当时因上议院审议时间不足，未能完成立法程序。由于星期五的法案在国会第一关便遭否决，本届会期内将无法重新提出。现届会期预计持续至明年春季。

英国首相伯纳姆此前说，关于安乐死合法化的辩论，应等到英国改善临终关怀及成人社会护理体系后再进行。不过，政府在法案上保持中立，允许国会议员按个人良知投票。伯纳姆没有参与星期五的表决。

延伸阅读 英国议会投票通过安乐死法案

反对将安乐死合法化的示威者星期五（9月11日）也聚集在英国议会大厦外。（法新社）

英国围绕安乐死合法化的争论已持续数十年。支持者认为，末期病患应拥有更多选择；反对者则警告，修改法律可能让弱势群体面临风险。

益普索星期一（7日）公布的民调显示，约三分之二英国人原则上支持将安乐死合法化，但部分受访者的支持取决于政府是否增加对临终关怀的拨款。