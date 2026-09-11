在巴西下个月举行总统选举之际，巴西总统热门候选人弗拉维奥因涉嫌贪污和洗钱接受调查，竞选活动或受冲击。

路透社报道，现年44岁的巴西前总统博索纳罗的长子弗拉维奥（Flavio Bolsonaro）是一名参议员，代表右翼阵营挑战寻求连任的左翼总统卢拉。

根据一份法庭文件显示，警方自7月起对弗拉维奥展开调查。最高法院一名法官已批准警方展开调查，调查内容涉及其父亲传记电影“制作资金来源”中可能存在的犯罪行为。

巴西警方星期四（10日）展开数十项突击搜查行动，调查一家电影制作公司涉嫌挪用公共资金。由美国演员卡维泽饰演博索纳罗的传记片《黑马》（Dark Horse），正成为不断扩大的贪腐丑闻调查对象。

警方消息人士告诉法新社，星期四搜查的目标包括《黑马》制作公司负责人加马，以及亲博索纳罗的国会议员弗里亚斯。弗里亚斯被列为电影执行制片人。两人目前被禁止离开巴西，直至调查结束。

警方官员说，涉案资金来自国会议员可用于特别项目的议会经费，通常用于其选区的项目。弗里亚斯否认违法，并指调查是“烟幕”。

弗拉维奥则抨击调查是针对大选的“政治干预”，称这是因为民调显示他领先卢拉。

弗拉维奥此前也被揭露曾向涉嫌诈骗的银行家沃卡罗寻求资金。沃卡罗是已倒闭的Banco Master私人银行行长。弗拉维奥称，这笔钱原计划用于制作《黑马》。

巴西首轮大选将于10月4日举行。由于预计没有候选人能取得过半选票，得票最高的两人将于10月25日进行第二轮决选。目前卢拉与弗拉维奥在民调支持率上势均力敌。