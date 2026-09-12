遭美国关押的马杜罗总统夫妇的辩护团队以健康理由，申请暂时释放第一夫人弗洛雷斯。

新华社报道，委内瑞拉执政党统一社会主义党星期五（9月11日）在社交媒体发布公告说，辩护团队向美国纽约一家法院提交了申请，请求基于“危急的医疗状况”、宪法原则、安全保证，批准第一夫人暂时获释。

公告显示，弗洛雷斯（Cilia Flores）正经历“心脏及身体健康状况的严重恶化”，症状包括严重心律失常、心动过速以及符合冠状动脉缺血特征的发作症状。目前关押弗洛雷斯的布鲁克林大都会拘留中心，“缺乏应对她健康状况所需的环境条件及临床医疗支持”。辩护团队还向美国司法部门提供多项保证。

2026年1月3日凌晨，美军突袭委内瑞拉，强行控制马杜罗及其夫人并将他们带到美国。马杜罗被指控犯有“毒品恐怖主义阴谋罪、可卡因走私阴谋罪、持有机枪及破坏性装置罪，以及针对美国的持有机枪及破坏性装置阴谋罪”。

据外媒报道，电子法庭记录显示，辩护团队9月2日以马杜罗作为主权国家元首应享有豁免权为由，要求撤销对他提起的刑事诉讼。