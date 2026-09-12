沙特阿拉伯说，从伊拉克境内发射的无人机袭击沙特东西输油管道。应伊拉克总理要求，沙特决定暂不采取报复行动，但保留采取一切必要措施，维护国家主权、安全及关键基础设施的权利。

综合路透社和彭博社报道，沙特能源部星期五（9月11日）说，东西输油管道利雅得和麦地那两地的管道星期四（10日）上午多次遭袭，造成人员受伤和设施损毁。输油管道目前已预防性关闭。

沙特外交部说，无人机来自伊拉克境内。袭击发生后，应急及技术团队立即展开修复工作，并按照安全程序采取应对措施。

伊拉克境内有多个获伊朗支持的民兵组织。过去这些组织曾袭击沙特基础设施。沙特此前也曾对伊拉克境内相关民兵组织发动空袭。不过，沙特这次应伊拉克方面要求暂不采取报复行动。

伊拉克军方发言人努曼说，总理扎伊迪已下令对无人机袭击事件展开调查，并将对任何参与其中的人员采取法律行动。

努曼强调，“绝不容忍任何危及伊拉克或兄弟友好国家关系的活动”。

沙特东西输油管道全长约1200公里，日输送能力最高达700万桶原油，连接沙特东部产油区和红海沿岸的延布港，是绕过霍尔木兹海峡的重要输油通道。

与此同时，伊朗支持的也门胡塞武装扩大在曼德海峡附近的控制范围。胡塞武装近期占领也门红海沿岸的摩卡等战略地点，并控制曼德海峡（Bab al-Mandeb Strait）附近的迈云岛，进一步增加红海航运风险。