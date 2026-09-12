获伊朗支持的也门胡塞武装以闪电攻势，夺取了也门整个红海沿岸的控制权，并占领三座战略岛屿，进一步控制连接欧洲与亚洲的重要航运通道。

与此同时，沙特阿拉伯星期五（9月11日）说，沙特东西输油管道10日遭发射自伊拉克境内的无人机袭击，导致人员受伤和设施损毁，暂时关闭了这条关键的输油管道。

这些事态发展恐加剧中东战事对国际贸易的影响。

沙特支持的也门政府地方官员星期五说，胡塞武装已“占领曼德海峡（Bab al-Mandab）和迈云岛（Mayyun，又称丕林岛，Perim Island）”。迈云岛位于曼德海峡最窄处，将这个狭窄水道分隔成两条航运通道。

法新社报道，胡塞武装占领包括迈云岛在内的战略岛屿后，进一步加强对曼德海峡的控制。自7月以来，沙特油轮一直是胡塞武装的重点攻击目标。

沙特是全球最大的石油出口国。自从伊朗封锁霍尔木兹海峡、切断沙特经波斯湾霍尔木兹海峡的石油运输以来，沙特便一直依赖红海航线。

新华社报道，胡塞武装发言人萨里亚（Yahya Sarea）11日在胡塞武装控制的“马西拉”电视台（al-Masirah TV）发表声明说，胡塞武装自9月3日发起的攻势已夺取也门西部约5400平方公里的领土。

萨里亚还声称，胡塞武装与沙特战机发生了32次交火，并击落了九架战机。新华社说，无法独立核实他的说法。

伊朗最高领袖穆杰塔巴的顾问莫赫贝尔11日向胡塞武装表示祝贺，称他们取得“辉煌胜利”。

查塔姆研究所（Chatham House）研究员穆斯利米说：“现在，伊朗人不仅控制着霍尔木兹海峡，还控制了中东另一个最具战略意义的战略咽喉。”

本周，国际油价已飙升至每桶100美元（约126新元）以上，而美国柴油均价也在11日首次突破6美元（每加仑），油价和燃料价格上涨也给特朗普政府及共和党迎战11月中期选举带来政治压力。