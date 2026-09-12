现在距离美国中期选举日不到八周，共和党阵营最大的两位金主——美国总统特朗普和全球首富马斯克——开始砸重金拉抬共和党选情。

路透社报道，鉴于共和党可能失去国会至少一个议院控制权的局面，且民调显示民主党选民的投票意愿更高涨，一个与特朗普关系密切的超级政治行动委员会已开始斥资数千万美元，在竞争激烈的选区预订大批电视广告时段。

特朗普目前的民意支持率处于他从政以来的最低谷。他上周告诉记者，计划投入4亿至5亿美元（约5亿零684万至6亿3355万新元），协助提振共和党的选情。

政治广告研究公司AdImpact称，与特朗普有关联的共和党超级政治行动委员会“绝不回头”（No Going Back PAC Inc），本周斥资逾7400万美元预订广告时段，覆盖15个众议院席位的角逐，以及阿拉斯加、佐治亚、密歇根、北卡罗来纳、新罕布什尔、俄亥俄这六个摇摆州的参议院选举。AdImpact说，星期五（9月11日）下午还有更多订单涌入。

AdImpact透露，新成立的“绝不回头”在密歇根州投入的资金最多，达1570万美元。

在密歇根州参议院选举中，获多位知名民主社会主义者支持的民主党候选人埃尔-赛义德（Abdul El-Sayed），在上月的民调中领先于共和党候选人罗杰斯（Mike Rogers）。

“绝不回头”在当地投放的一则广告，安插了埃尔-赛义德的访问片段。他的受访时质疑警察是否有必要携枪，并呼吁“削减警察经费”。埃尔-赛义德的发言人未立即回应置评请求。

马斯克的“美国政治行动委员会”（America PAC）和特朗普的主要筹款组织“让美国再次伟大”（MAGA Inc），近日也分别向得克萨斯州的参议院选举注资260万美元和1000万美元。

由于得州参议员席位竞争激烈，其中约710万美元将用于投放针对民主党候选人塔拉里科（James Talarico）的攻击性广告。

根据《西尔弗简报》（Silver Bulletin）汇总的民调平均值，塔拉里科目前领先共和党候选人帕克斯顿（Ken Paxton）2.1个百分点。

弗吉尼亚州咨询公司的共和党策略师戴斯普林（Brad Dayspring）说：“共和党现在必须砸下真金白银，以守住已经扩大的选区战线。”

得州是共和党的传统票仓。戴斯普林说：“当你突然不得不向得州投入数百万美元时，特朗普总统和马斯克的慷慨解囊，让共和党人有能力巩固形势告急的选战，而不会抽干其他地区的资源。”