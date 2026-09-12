美国五角大楼一高级官员说，为补充美国在对伊朗军事冲突中大量消耗的关键防空拦截弹及远程打击武器库存，国会议员必须“采取切实行动”，批准特朗普政府提出的1.5万亿美元（约1.9万亿新元）新财年国防预算案。

美国战争部负责采购与保障事务的副部长达菲（Michael Duffey）星期五（9月11日）接受彭博社《权力平衡》节目访问时说：“我们的合同已经准备就绪，采购改革也已到位。”

他说：“我们需要为一线作战人员提供这笔资金。”

达菲不愿推测国会拒绝通过“预算协调”（Budget Reconciliation）立法程序为五角大楼优先项目拨款的风险。

“预算协调”是美国国会的一项特殊立法程序，旨在加速推进与预算、税收、支出相关的法案。

达菲强调，无论采用何种拨款机制，取得全额1.5万亿美元对于实现特朗普总统的目标是至关重要的。他说，“在接下来几个月，我们有责任与国会合作确保我们的项目获得全额资金。”

他还说，授权五角大楼与国防承包商签署为期七年的生产合同，已“激励业界投入自有资金”来提高关键弹药的产能。

被问及战争部的优先事项时，达菲说：“我们专注于对我们的竞争优势至关重要，且在全球范围内备受青睐的关键弹药——比如爱国者导弹、战斧巡航导弹、萨德拦截系统和标准导弹等武器。”

美国政府已宣布与高端弹药的主承包商及核心部件供应商达成框架协议，旨在未来几年内大幅提高产能。

达菲说：“这些投资和产能提升速度将使我们能够更快地补充已消耗的弹药，同时确保我们正在为下一代武器建设产能。”

美国总统特朗普4月3日要国会批准2.2万亿美元的2027财年可支配开支预算，包括高达1.5万亿美元的国防开支。新的国防预算比本财年的1万亿美元增加五成，是美国自二战以来增幅最大的年度国防预算。