欧洲央行行长拉加德将在法国诺曼底乡村地区、政治意味浓厚的“苹果节”发表讲话。随着拉加德可能提前卸任欧洲央行行长、投入法国总统选举的猜测升温，她此次出席活动备受关注。

彭博社报道，法国诺曼底“苹果节”（Fete de la Pomme）星期六（9月12日）在法国厄尔省的埃普雷维尔-昂利约万（Epreville-en-Lieuvin）举行。这场年度活动由诺曼底大区议会主席莫兰（Herve Morin）主持，政治意味远超“苹果”。往届活动曾邀请保守派总统竞选潜在人选，其中包括有意角逐明年总统大选的共和党主席勒塔约（Bruno Retailleau）。

拉加德和欧洲央行同僚星期四（10日）刚宣布第二次加息。她在随后举行的记者会上，被问及个人去向时一律以“无可奉告”回应。

虽然拉加德曾形容担任法国总统是一份“苦差事”，但她最近也曾说，希望在竞选活动中发出欧洲的声音，并拒绝排除在2027年10月任期结束前离开欧洲央行的可能性。

拉加德的回忆录《女士优先》（Lady First）将于明年1月下旬出版，这个消息进一步引发关于她已准备离开欧洲央行，开启人生新篇章的讨论，而世界经济论坛（WEF）被认为是她可能的下一站。

拉加德在担任欧洲央行行长前，曾担任国际货币基金组织（IMF）总裁和法国财政部长等重要职位。

距离法国总统大选首轮投票不足八个月，竞选活动日趋激烈。尽管即将卸任的总统马克龙一直支持欧盟，但几名热门接班人却提出挑战欧盟规则和体制的政策主张。

目前的民调显示，主张削减欧盟资金投入的极右翼领袖勒庞（Marine Le Pen）处于明显领先地位。由于众多候选人瓜分了中间派选票，部分民调显示，极左翼的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）可能在5月2日的第二轮决选中与勒庞对决。

梅朗雄主导了目前的辩论议题。他呼吁通过注销欧洲央行和法国央行持有的债券，来解决法国日益沉重的债务负担。他也猛烈抨击欧洲央行的加息政策，称这些举措正将经济推向绝路。

拉加德10日谈及注销债务时说，这类做法在法律上行不通，在“金融层面极其危险”。

莫兰是法国政坛资深人物，曾在多个中右翼政党的兴衰合纵中扮演重要角色。他一直与马克龙政府保持距离，近期政局动荡期间甚至加入要求马克龙下台的行列。

莫兰近期主张举行初选，从众多总统参选人中筛选温和派候选人，包括马克龙的两名前总理菲利普（Édouard Philippe）和阿塔尔（Gabriel Attal）。莫兰及其他中间派人士认为，候选人过多将增加勒庞和梅朗雄胜出的机会。

莫兰上月接受《费加罗报》（Le Figaro）采访时说，他邀请拉加德参加“苹果节”，是因为两人同为诺曼底人，也因为他非常欣赏拉加德“稳健与忠诚”的特质。

拉加德在诺曼底长大，在她担任法国财政部长的四年多时间里，大部分时间都与莫兰同在一个内阁共事。2010年底，时任总统萨科齐的政策向右转，莫兰因此失去了国防部长一职。不久后，拉加德也离开法国政坛，前往执掌国际货币基金组织。

苹果节（Fête de la Pomme）是法国诺曼底地区在每年秋季苹果丰收后举办的传统乡村庆典，旨在庆祝当地核心的苹果种植与酿造文化。