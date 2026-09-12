黎巴嫩总统奥恩未经预告，突然访问靠近被以色列占领并炸毁的军事基地的一座南部城市，慰问当地居民和医护人员。

法新社报道，奥恩星期六（9月12日）突然访问南部的纳巴蒂耶市（Nabatieh），向还在当地的居民表达了声援，并赞扬了冒着生命危险留守并提供医疗服务的纳巴蒂耶政府医院的医护人员。

就在两天前（10日），以色列军队攻占距离纳巴蒂耶市仅数公里的战略要地塔希尔（Ali al-Taher）山脊，并炸毁了当地的军事基地和地下防御基础设施等。爆炸威力之大，甚至地震监测机构都检测到了震动。

过去几天，以军对纳巴蒂耶地区的袭击已造成至少29人死亡，其中包括一个家族的12名成员。

奥恩这次访问的前一天（11日），美国一名高级外交官透露，原定下星期举行、由美国斡旋的以黎新一轮谈判，已被推迟至10月。

得益于美国推动的一项以黎框架协议，以及美国与伊朗就更广泛中东冲突达成的谅解备忘录，以军与黎巴嫩真主党武装的冲突从6月下旬至上周一度有所缓和。但以军近日再次加大袭击力度，尤其是在纳巴蒂耶地区。