（华盛顿／喀土穆综合电）美国人工智能（AI）公司Anthropic在最新发布的威胁情报报告中揭露，多个组织和个人将旗下AI模型Claude广泛用于武器研发、间谍活动、网络攻击和诈骗等活动。在部分案例中，AI甚至几乎参与了恶意活动的每一个环节。

Anthropic星期四（9月10日）发布的154页威胁情报报告显示，使用者利用Claude编写程序、分析数据和排查故障，把原本需要不同专业技能的复杂工作串联起来。尽管公司已封禁部分违规账号，但报告提醒，有些使用者会把任务分拆成多个对话来进行，蓄意绕过公司的安全防御机制。

辅助攻防与武器研发

报告显示，Claude的辅助能力已被用于武器研发。一名位于中国大陆的使用者借助Claude开发电子战与防空压制软件，用来模拟雷达干扰，并将台湾12处军事设施包括预警雷达、导弹阵地和空军基地，列为模拟攻击目标。账号资料显示，使用者与包括解放军军事科学院在内的中国研究机构有关联。

另一名中国使用者则借助模型，为一套拟供中国海军使用的反鱼雷系统编写技术规格和火控软件。

中国外交部回应说，不了解这份报告，并强调中国主张AI向善发展，反对歪曲事实和抹黑中国。

在也门北部，一个团伙利用Claude辅助开发制导火箭及远程弹道导弹软件；在一次疑似火箭试射失败后，这个团伙让Claude协助查找原因。不过，Anthropic没有证据显示团伙成功部署可作战武器，也无法确认成员是否属于胡塞武装。

Anthropic还发现五起可能有助于生物武器研发的使用尝试，内容涉及病毒基因改造、高致病性禽流感和生物毒素等研究。其中，有人试图让Claude帮忙撰写研究经费申请，也有人隐瞒自己的所在地，绕过公司的服务地区限制。

军情搜集与黑客攻击

Claude也被用于网络入侵和军事情报搜集。一个与伊朗有关联的使用者借助模型分析公开的美军照片说明和舰机识别资料，为针对中东美军海上力量的潜在袭击提供目标建议。

另一伙黑客则利用模型，针对乌克兰政府、军方和外交部门发起精准网络钓鱼攻击、劫持酒店无线网络及盗取WhatsApp账号。

伪装独立证言

部分操作者还利用AI伪装信息来源。一场与阿拉伯联合酋长国有关联的舆论行动，将矛头对准穆斯林兄弟会，以及批评阿联酋涉嫌介入苏丹内战的联合国专家。操作者冒用苏丹人权组织的名义生成证词，试图让这些由AI生成的虚假材料以“独立证言”的形式提交给联合国。

虚假交友诈骗

针对大众用户的情感诈骗也呈现出AI化趋势。中国一家应用开发公司推出逾20款约会应用，暗中嵌入由Claude驱动的AI角色冒充真实用户。仅在今年4月的两周内，4700多个AI角色与至少2万5000名用户建立了互动，累计发送约236万条信息。为掩盖痕迹，业者还安排真人接手后续的视频通话等互动环节，让用户更难察觉聊天对象其实是AI。