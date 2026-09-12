（华盛顿综合电）白宫据报正在探讨援引《国防生产法》扩大美国的炼油产能。这一罕见的举措显示美国政府面对越来越大的压力，必须在11月中期选举前展现官方有能力抑制燃油价格飙涨，缓解消费者和商界的负担。

熟知特朗普政府计划的两个消息来源向路透社透露，扩大炼油产能的建议，是总统特朗普最近与10多家美国炼油业者会面时提出的。消息说，炼油企业高管在会上向白宫官员称，与其投资建设全新的炼油厂，把联邦资金用于提升现有炼油厂的效率或扩建，会更有成效。因为建造新炼油厂不仅成本高昂，一般还需要数年才能建成投产，费时费力。

消息人士说，这次会议没有达成最终决定，不过与会者预期接下来将继续讨论。

《国防生产法》给予总统直接调动工业资源，以及为业者提供财务优惠的权力，以扩大生产那些对国防至关重要的材料。这项被视为最后手段的工具，从来没有被用于增加炼油产能。

白宫发言人罗杰斯回答路透社的询问说：“美国的炼油能力，是确保国家能够持续获得稳定、经济且可靠的能源的一大关键。扩大炼油能力是总统及能源团队的首要任务，他们正在评估具体方案，准备通过监管改革、加快审批流程，以及增加投资等举措来扩大炼油产能”。

美国是全球最大的炼油大国之一，有众多的炼油厂，每天可以加工处理数百万桶原油。不过，最新数据显示，美国炼油厂的产能利用率高达98％，已接近极限。此外，过去10年，随着一些经营亏损的炼油厂关闭，美国的炼油产能有所下降，并且进一步向墨西哥湾沿岸集中。

美国防部促国会速批1.5万亿美元以填补武器库存

另一方面，五角大楼负责采购与后勤事务的副部长达菲，在彭博电视台《权力平衡》节目周五（9月11日）播出的访谈中，呼吁美国国会尽快批准特朗普政府的1.5万亿美元（约1.9万亿新元）国防开支请求，以让美军填补重要的空防导弹拦截器和纵深打击武器的库存。

达菲说：“我们手头上已经有合同，也改革了采购程序，就等着资金到位，来满足作战人员的需求”。

他说，获得1.5万亿美元的国防拨款，对实现总统的目标非常重要。五角大楼会在接下来几个月与国会合作，确保所有国防项目都能得到全额拨款。

达菲也说，授权五角大楼与国防承包商签订长达七年的生产合同，带来积极效果，这已激励国防工业自行投入资金，从而加快关键弹药的生产速度，能够更快填补武器库存。