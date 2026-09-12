乌克兰总统泽连斯基说，如果他和俄罗斯总统普京都受邀参加今年在美国举办的二十国集团（G20）领导人峰会，他愿意在峰会期间与普京会面交谈。

泽连斯基接受《德国之声》访问时，作出上述表态。这期节目于星期六（9月12日）播出。

被问及如果都受邀，他是否会在12月的峰会上与普京会面，泽连斯基回答说：“是的，当然。我们必须出席。我们必须会面、交谈并做出决定。”

他说：“这无关言辞。我将对他说什么，或者他想对我说什么，都不重要。这并不重要。唯一重要的是结果。结果才最重要。就是这样。”

随着俄乌战争进入第五个年头之际，美国最近试图重启斡旋停火。总统特朗普特使威特科夫与女婿库什纳在上个周末先后访问莫斯科与基辅，试图重启俄乌和平谈判。

泽连斯基在访问中也说，威特科夫和库什纳的访问是一个好信号，特别是两人不仅访问了莫斯科，也访问了基辅，“这是对我们人民的尊重”。

普京与特朗普本周也进行了通话，克里姆林宫形容，两人的通话时长一小时，“极具坦诚”且富有建设性。

美国今年担任G20轮值主席国。俄罗斯财政部长西卢安诺夫（Anton Siluanov）9月初出席了G20财长会议，莫斯科据报也将派遣官员出席下星期举行的G20能源会议，引起了乌克兰欧洲盟友的不满。