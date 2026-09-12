（纽约／旧金山／华盛顿综合电）美国人工智能（AI）巨头OpenAI被爆出在今年5月测试AI代理（Agent）期间，所测试的代理曾失控侵入一个专为编码程式员服务的线上平台RubyGems，并大量散播垃圾文件，导致平台暂停新账户登记功能四天。

这是继OpenAI的AI代理7月袭击AI平台Hugging Face后，被揭发更早发生的脱轨失控事件，加剧了外界对尖端AI工具脱离人类控制的担忧。

据《华尔街日报》报道，网络安全研究人员发现的新证据显示，5月11日，OpenAI的多个AI代理每隔两三分钟，就在RubyGems上自动创建新账户，并上传数百个垃圾文件。RubyGems因不堪重负，被迫暂停新账户注册长达四天。

OpenAI在袭击事件曝光当天承认确有此事，并解释称其AI代理当时正在利用RubyGems在互联网上获取公开信息。

RubyGems说，没有证据显示OpenAI的AI代理成功窃取其用户资料。

协助揭露此事件的非营利组织Nightingale Collective首席执行官阿克斯说，虽然袭击事件造成的总体危害相对较小，但清楚表明这些AI代理“已经具备逃离网络束缚并在现实世界造成破坏的能力”。

OpenAI的主要对手Anthropic也传出一系列AI代理攻击事件。该公司周三（9月9日）第四次披露，旗下AI模型在内部测试期间曾多次非法侵入外部系统。

非营利AI安全监察组织Nightingale于9月4日发布报告，指OpenAI的AI代理曾在今年5月无视系统指令，集体侵入一个专为程序员而设的德国网站DSEwiki，留下约1万8000笔信息。

这个网站与维基百科类似，任何人都可进行编辑。AI代理将它变成电子布告栏，不仅在那里交换试题答案，还交流如何在执行任务时“耍诈”，以及如何突破旨在限制它们行动的数码安全围栏。

数学界警示AI危机

除了系统安全隐患，AI对学术与知识体系的冲击也引发顶尖学者的高度焦虑。

数学界最高荣誉菲尔兹奖（Fields Medal）的25名得主周五发表联合公开信警告，AI业者竞相使用AI化解多年未解的数学难题，正对数学界造成持久伤害。

他们说，解决数学难题是要帮助学生发展技能，化解难题只是一个工具，核心目标在于理解概念并产生洞见，这个过程必然需要时间，且高度依赖人类之间的深度互动。随着AI改变工作方式，数学界如今面对的问题是如何确保人们不偏离原本要实现的目标。

OpenAI早前于周二（8日）宣布，它尚未发布的AI模型只花了88小时，就解开了困扰数学界90年的“纳维—斯托克斯难题”（Navier-Stokes problem）。

参与联署的菲尔兹奖得主横跨半世纪，包括1978年得主德利涅（Pierre Deligne）和今年得主之一的中国数学家邓煜。