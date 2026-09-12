（亚丁／迪拜／德黑兰综合电）沙特阿拉伯东西输油管道遭无人机袭击后暂停运作，同时，也门胡塞武装又夺取红海南端的战略岛屿，导致沙特用来绕过霍尔木兹海峡的石油出口路线东西两端同时受压。面对日益紧张的能源运输局势，海湾国家正筹划与伊朗会面，争取恢复海峡通航。

沙特能源部星期五（9月11日）宣布，东西输油管道位于利雅得和麦地那地区的设施，前一天上午遭到多次袭击，造成数人受伤和设施损坏。为防受到更大破坏，当局已停运输油管道，并着手评估受损程度。

沙特和伊拉克都确认，发动袭击的无人机来自伊拉克境内，但尚未查明袭击者身份。沙特应伊拉克总理要求暂不还击，同时保留采取一切必要措施保护国家利益的权利。

美国总统特朗普星期六（12日）指出，伊朗很可能须为袭击负责，但没有提出证据。他说，已经与“好朋友”沙特王储兼首相穆罕默德通过电话，并称中东“一切都会好起来的”。

全长1200公里的东西输油管道，将沙特东部原油运往西岸红海港口，是避开霍尔木兹海峡的重要出口通道。船舶追踪公司和分析员估计，管道近几个月每天输送400万至500万桶石油，相当于全球供应量的4%至5%。霍尔木兹海峡通航严重受阻后，沙特便愈发依赖这条陆上管道。

胡塞武装控制红海制图（档案照片）

沙特石油出口绕过霍尔木兹 红海南线又受威胁

东西输油管道虽可避开霍尔木兹海峡，却还没有走完整条出口路线。油轮从红海港口出发后，向南运往亚洲必须经过曼德海峡；向北运往欧洲，则可经苏伊士运河或埃及输油管道进入地中海。



如今，随着胡塞武装推进至曼德海峡，南下航线也面对更大风险。也门当局说，伊朗支持的胡塞武装周五攻占丕林岛（又称迈云岛）、大哈尼什岛和小哈尼什岛，到了周六已控制也门整段红海海岸，以及曼德海峡也门一侧的区域。



其中，丕林岛位于曼德海峡中央。海峡部分水域宽仅约20公里，主要航道距离岛屿不足5公里，往返船只处于胡塞导弹和无人机射程内。



也门政府军已展开反击，声称在穆哈港附近及穆哈—杜巴布公路沿线摧毁胡塞武装的车辆和武器，并击毙多名武装人员，但未说明是否已夺回任何地区。



战事持续之际，胡塞也试图避免把更多国家卷入冲突。胡塞发言人此前声称，除沙特船只外，其他船舶仍可安全通行；特朗普则透露，胡塞已联系美方，表明不希望美国直接介入，并正放行大多数船只。

伊朗加强夜间袭船 美军收紧护航时段

在阿拉伯半岛另一侧，伊朗加强夜间袭船后，美军也收紧霍尔木兹海峡的护航安排。《金融时报》报道，美军自5月起为沿阿曼海岸通行的船只提供空中保护，船东须事先向海军航运协调中心申请，再按获准的坐标和时间通行。

为了集中防卫资源，美方自9月初把原本较宽的夜间通航窗口，收窄为每天两个指定时段。协调中心在通知中说，船只并非必须按建议时间出发，但在指定时段通行可获得更充分支援，夜间航行也未证明最为安全。

海湾六国拟会伊朗 寻求恢复通航

海湾石油出口在红海和霍尔木兹海峡同时受压，促使区域国家加紧外交斡旋。《金融时报》引述知情人士说，海湾合作委员会六国外长拟星期一（14日）在阿曼塞拉莱，与伊朗高级外交官员讨论霍尔木兹海峡临时航运安排。

伊朗外交部发言人巴加埃已证实会面计划。若会议举行，这将是战争爆发以来，海合会外长首次与伊朗高级官员集体会面。不过，具体出席安排尚未敲定，外交人士也提醒，要全面重开海峡，最终仍须美国和伊朗达成协议。

伊朗总统佩泽希齐扬周六在印度出席金砖国家峰会期间说，中东不需要美国充当“地区警察”，本区域的领土完整与安全只能由区域主要力量和国家保障。