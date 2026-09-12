英国右翼领袖法拉奇领导的改革党（Reform UK），在48小时内收到了两笔高达3600万英镑（约6165万新元）的创纪录政治捐款，以支持他在下届大选中推翻工党政府。

路透社报道，第一笔3600万英镑的捐款由英国加密货币大亨迪洛（Ben Delo）在星期五（9月11日）捐出。

随后，同样是加密货币亿万富翁的哈伯恩（Christopher Harborne）在星期六（12日）宣布，他已经追平了迪洛的捐款。这意味着，改革党收到的总捐款金额达到了7200万英镑。

哈伯恩此前就已经是改革党最大的捐助人。他在英国《每日电讯报》发表的文章中写道：“一个强大的国家，资金应该来自能够创造就业机会的强劲经济。这就是为什么我把钱投入到我认为唯一可行、能实现国家复兴的事业中。”

哈伯恩认为，法拉奇和改革党完全理解政府需要做些什么，才能让国家重回正轨。

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哈伯恩也透露，他之前每个月向改革党捐款约100万英镑，但当得知迪洛要捐出创纪录的金额后，“好胜心”促使他也要跟进。

法拉奇出身于英国独立党，后来脱党创立脱欧党，过后再更名改革党。在今年5月7日举行的英国地方议会选举中，原本只有两席的改革党一举拿下1454席，掌控14个地方议会，重创工党和保守党。