日本政府为应对来自中国与俄罗斯等国的认知战与舆论操纵，决定全面加大应对信息战的力度。日本政府也计划设立一个效仿美国中央情报局或英国军情六处的情报机构，加强海外情报搜集工作。

据《日本经济新闻》报道，日本内阁公共关系室已在2027财年预算申请中，针对应对信息战提出72亿日元（约5940万新元）的预算申请，这一数额是上一财年的10倍。这笔巨资将专门用于应对认知战，尤其是应对中俄等国操纵舆论和分裂日本社会的手段。

同时，外交部也申请总额555亿日元的预算，这比2026财年预算增长50%，用于加强对海外信息的研究与分析。外交部也计划通过外国媒体宣传日本，提升日本在国际舆论中的影响力。

日本内阁秘书长木原稔星期五（9月11日）在记者会上说：“我们希望通过增加直接与外国沟通的机会，增进国际社会对日本基本立场和政策的了解。”

木原稔坦承，情报活动是“日本非常不擅长且处于落后的领域”。他主张加强在海外的情报搜集工作，认为日本应当建立一个相当于英国军情六处（MI6）或美国中情局（CIA）的机构。他也呼吁完善法律防止日本国内的间谍活动。

在具体战术方面，日本采取“全员动员”的策略，即由负责官员使用真实姓名和官方社交媒体账号，利用客观事实与数据及时驳斥虚假信息，防止对方的说法在国际社会站稳脚跟。

例如，中国外交部发言人今年6月在社交媒体平台X发文，指“国际社会必须高度警惕日本的新军国主义”；日本内阁公共关系官佐伯耕三随即在个人账号，以英文发文回应称“要让事实和数据说话”，并附上中国军费快速增长的图表作为反驳。

日本当局也密切关注不利于日本的叙事在社媒上热传。去年4月，抖音上流传“日本拥有七艘准航母和140架隐形战斗机”，当局指出是假信息。

日本国防部预判，随着《国家安全保障战略》等三份安保文件的修订即将在年底进行，涉及日本的虚假信息预计将呈爆发式增长。

在宣传日本立场方面，政府预计将重点开展预防性公共关系工作，例如宣传日本战后历史。内阁公共关系室计划与海外智库和研究机构合作举办研讨会，并特别邀请“全球南方”的专家及高官参与，以反制中国在这些国家的言论渗透。