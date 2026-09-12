（新德里综合电）金砖国家首脑在印度首都新德里举行峰会，发出联合声明对中东紧张局势表达深切关注，呼吁各方保持最大限度的克制，避免采取可能导致局势进一步恶化的行动。

在此次峰会召开之前，会议最终是否能顺利发表联合声明一直受到关注。今年5月同样在新德里举行的金砖国家（BRICS）外长会议，就是因为伊朗和阿联酋对美伊战争问题存在分歧，结果导致未能发表联合声明。这一回，在东道国印度展开密集外交走动之后，终于争取到共识，于星期六（9月12日）举行的峰会上发表了联合声明。

会前，外交政策专家普遍指出，金砖国家是否能达成联合声明，关键考验在于能否就中东危机寻求让阿联酋和伊朗都能接受的措辞。他们认为，联合声明虽不太可能改变当前的地缘政治格局，但可展现新兴国家的团结、共同反对西方制裁政策的姿态。

峰会发出的联合声明指出，在当前全球两极分化与互不信任的形势下，应该采取全球行动，共同加强国际和平与安全。各国也必须携手合作，依据适用的国际法，维护全球贸易、供应链与能源供应通畅无阻。

联合声明重申，应该通过对话、磋商和外交途径，和平解决国际争端。各国对单方面征收关税和非关税措施抬头，表达严正关切。

声明还谴责针对民用基础设施和核设施的袭击。金砖国家尤其对蓄意袭击受国际原子能机构保障监督的和平核设施深表关注。它表明，任何时候包括在武装冲突期间，都必须确保核设施安全，以保护民众和环境免受伤害。

伊朗借这次金砖国家峰会，表达它的强硬立场。出席峰会的伊朗总统佩泽希齐扬星期六在场边活动中说，中东不需要“区域警察”。他说：“这个地区的领土主权与安全只能由区内的主要力量和所有组成国家来保障。”

在美国的强力打压下，伊朗有意借助这次峰会争取新兴经济体的支持。佩泽希齐扬在启程前往新德里前已指出，伊朗在金砖国家的目标就是抗衡美国的单边主义。

佩泽希齐扬星期五同印度总理莫迪举行了会晤。印度外交部说，两人讨论了美伊战争，莫迪重申各方应该通过对话解决争端，并强调必须维护区域和平、确保航行和经贸自由。

莫迪同日也会见了俄罗斯总统普京，双方同意两国应深化彼此的长远关系。

两国都指出希望扩大双边贸易，将规模从2024至2025年期间的近700亿美元，增至2030年的1000亿美元（约1270亿新元）。

普京在一场商业论坛上指出，金砖国家应当建立一个摆脱西方条规的全球增长平台。他抨击西方国家正不择手段，试图重现昔日领先优势。“这些竞争行为有时候不堪入目，包括攻击或破坏工业与物流设施，以及输送管道等”。

金砖国家机制是由新兴市场与发展中国家组成的国际合作机制，2009年创立，如今有11个正式成员，即中国、俄罗斯、巴西、印度、南非、沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚、印度尼西亚。这些国家的人口总和占全球人口逾40%，它们的国内生产总值（GDP）占全球总量约37%。