出于对安全风险日益增加的担忧，人工智能公司Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）呼吁，前沿AI企业应放慢开发新模型的速度，并与业界和民主国家政府合作，设立统一的安全标准和共识。

阿莫迪星期六（9月12日）在个人博客撰文，呼吁人们必须掌控前沿技术的发展节奏。

他指出，AI发展出更强的自我迭代能力，以及最近OpenAI智能体私自攻击Hugging Face的事件，让他对AI发展的速度产生担忧，并坚信人类需要控制AI的发展步伐。

他写道：“我们必须放慢提升AI模型能力的步伐。即便放慢，技术进步看起来依然会很快，我们必须明智地利用这争取来的时间。”

阿莫迪强调，掌控节奏不代表停止模型训练或技术进步，而是要确保企业花足够的时间来对齐和保护模型，并让第三方评估机构进行确认。

他提出一个分为三步的掌控节奏计划。第一步是前沿AI公司应允许第三方评估机构以类似内部员工的身份，持续嵌入研发流程，验证安全承诺并评估模型安全。他也说，Anthropic已单方面承诺执行这个步骤，并呼吁政府将它定为行业标准。

第二步是“民主合作”，即民主国家的AI企业应在政府支持下开展协调，制定统一的安全标准，对无节制的技术竞赛予以限制。

阿莫迪构想中的第三步是全球协作，即美国等民主国家政府应在高度重视合规核查的前提下，尽力与威权国家政府进行对话，谋求在全球范围内建立安全共识。