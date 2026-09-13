（慕尼黑讯）专家多年来一直强调周末赖床的风险，并警告在周末补回平日缺失的睡眠可能扰乱人体生物钟，但最新研究显示，周末适度补眠可能有助于降低高血压风险。

韩国一项针对4万名成年人、历时七年的研究显示，周末补眠与高血压的患病风险降低6%相关。

对于被认为缺乏运动的人群而言，如果他们在周末补眠，患高血压的可能性降低6.9%。

研究员的分析显示，1小时27分钟是理想的补眠时长，患高血压的可能性降低9%。

这项研究日前已在慕尼黑举行的欧洲心脏病学会年度大会上发表。研究作者、韩国高丽大学的李娜媛（Nawon Lee，音译）说：“睡眠不足会给身体带来额外压力，使心脏和血管承受更大的工作负担，并可能导致血压升高……周末多睡一些，可能让身体有机会恢复，从而减轻部分压力。”

不过，补眠过多则可能有害，周末多睡四个多小时的人患高血压的风险更高。

李娜媛指出：“当周末补眠的时间过长时，睡眠不规律和昼夜节律紊乱的程度可能会加剧，这可能抵消补眠带来的好处。”

没有参与研究的英国心脏基金会心脏病学顾问兼临床主任巴布-纳拉扬说：“这项研究并不意味着我们可以让体育锻炼退居次要位置，但至少目前看来，也许我们不必因为周末晚起而感到内疚。”