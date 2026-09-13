也门胡塞武装指，沙特阿拉伯在两天内发动129次空袭。美国总统特朗普则说，沙特和胡塞武装都曾致电与他联系。

法新社报道，胡塞武装星期六（9月12日）晚上说，在过去48小时内，“沙特敌方战机对我们控制的地区实施129次空袭”。

胡塞武装星期天（13日）称，他们动用无人机和导弹袭击沙特阿拉伯南部的一个军事基地，目标是“武器库以及指挥和控制中心，这些设施负责策划针对我国及我国人民的侵略行动”。

胡塞武装近期加大对政府军攻势，宣布对支持也门政府的沙特阿拉伯实施海上禁运，并恢复对红海船只的袭击。

沙特当局星期六晚上说，一枚胡塞武装发射的炮弹落在靠近边境的地区。这起事件造成两人受伤，并导致一座回教堂、数栋建筑物和车辆受损。

也门官方通讯社萨巴社（Saba）星期六则报道称，也门政府部队在穆哈港附近摧毁车辆和武器，并击毙胡塞成员。通讯社也引述部队发言人称，他们同时打击郊外的胡塞武装目标。

据冲突双方的消息人士透露，也门重燃的战火已导致500多人丧生。

特朗普称沙特和胡塞武装都曾致电

美国新闻网站Axios引述两名美国官员说，沙特王储穆罕默德星期四（10日）两次致电特朗普，要求他对胡塞武装发动打击，不过特朗普拒绝。

在Axios报道沙特要求美国提供援助后，特朗普星期六承认曾与这名沙特领导人通话，但他称胡塞武装也“打电话给我们，他们不想与我们作战”。

他没有进一步说明美国是否会采取行动，但称中东地区“一切都会顺利解决”。