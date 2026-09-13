加拿大总理卡尼将在英国利物浦，首次会晤英国新首相伯纳姆。

彭博社报道，加拿大总理办公室星期六（9月12日）发声明称，卡尼将于9月15日至17日访问法国斯特拉斯堡和英国利物浦，期间将与伯纳姆会面。

两名领导人预计将讨论国防与安全、能源、人工智能以及关键矿产等议题。

卡尼与伯纳姆的会晤正值欧盟与加拿大致力于建立涵盖贸易与安全等领域的全新综合关系之际。欧盟委员会主席冯德莱恩预计将于9月16日，在法国斯特拉斯堡发表的年度盟情咨文中宣布相关计划，卡尼也将出席并发表讲话。

加拿大与欧盟正在起草的全面协议给伯纳姆带来更大的压力，因为他一直寻求与欧盟建立更紧密的联系。

英国皇家国际事务研究所“英国在世界”项目主任奥沙利文（Olivia O’Sullivan）说：“尽管要实现这种关系仍可能面临贸易及其他方面的障碍，但这与英国形成鲜明对比。英国目前有关对欧关系的讨论，仍陷在脱欧时代的争论中。”

她说：“如何构想一种能够适应当前形势（而非2016年状况）的长期对欧关系，正是伯纳姆政府需要应对的挑战。”