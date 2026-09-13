OpenAI首席执行官奥尔特曼说，这家人工智能公司今年不会上市，因为目前的重点是解决围绕AI技术的安全问题。

根据《财富》杂志星期六（9月12日）发布的采访视频，奥尔特曼指出，OpenAI在今年进行首次公开​​募股（IPO）并非明智之举，上市计划将推迟到明年。

他说：“我认为，在本世纪末之前让人类面临约10%灭绝风险的情况是不可接受的。”

他也说：“我们正步入一个新时代，就像过去经历过的时代更迭一样，我们需要采取不同的行动，既要确保这项技术造福全人类，又要确保没有任何人让风险接近那种程度。”

奥尔特曼告诉《财富》说：“我认为我们都应认同的一个关键原则是：我们不能采取可能导致未来失控并落入人工智能手中的行动。”

奥尔特曼发表上述言论之际，Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）和xAI联合创始人马斯克也在星期六表达放缓AI发展步伐的必要性，理由是AI技术给人类带来的风险日益加剧。这三名AI主要竞争对手的领导人罕见达成共识。

OpenAI曾于6月秘密提交IPO申请，但尚未确定上市时间。Anthropic也在筹备上市，规模可能超过SpaceX今年早些时候创纪录的IPO。SpaceX当时的估值为862亿美元（约1092亿新元），包括超额配售权在内。

OpenAI拒绝对奥尔特曼的言论作出回应。