加拿大前总理特鲁多成立一家名为“希望与努力”（Hope and Hard Work）的影视娱乐制作公司。

路透社报道，特鲁多与长期担任幕僚长的特尔福德（Katie Telford）共同创办这家公司。公司成立正逢多伦多国际电影节，影展于星期四（9月10日）开幕，将持续至9月20日。

公司的名称呼应了特鲁多自2013年当选自由党党魁，以及2015年至2025年担任总理期间经常在演讲中使用的一句话。

公司在网站发声明说，公司成立的目标是通过“帮助我们看见、理解并彼此建立联系的故事”，在电影、电视、音频及现场体验等领域凝聚人们。



现年54岁的特鲁多于去年1月宣布辞职，原因是自由党支持率低迷，引发党内议员担忧即将举行的选举。随后，自由党籍的卡尼接任总理。

卸任后，特鲁多较少公开露面，但他与美国流行歌手凯蒂·佩里（Katy Perry）的关系受到关注。

特鲁多进军娱乐业，与美国前总统奥巴马及前第一夫人米歇尔的做法相似。两人于2018年创办Higher Ground Productions，并与Netflix签订多年合约，制作电影和剧集。