美国总统特朗普政府此前下令联邦紧急事务管理局（FEMA）将员工人数削减一半，美国一名法官日前裁定这个举措违反法律。

路透社报道，美国旧金山联邦地区法官伊尔斯顿星期五（9月11日）深夜作出裁决说，美国国土安全部非法越权，干预联邦紧急事务管理局对自身人员的管理，并推动该机构削减数千个灾害应对岗位。

虽然联邦紧急事务管理局隶属国土安全部，但美国国会在去年通过的联邦法律规定，国土安全部“不得大幅或实质性削减FEMA的权限、职责或职能”。

伊尔斯顿支持提起诉讼的工会，裁定DHS去年采取行动，阻止FEMA续聘数千名在灾害发生时负责应急响应的临时预备人员的做法违反法律。

伊尔斯顿在判决书中写道：“记录中没有证据显示，DHS对这个突然转变以及随后对FEMA续聘权限施加的条件，作出经过审慎考虑的决策。”

星期五的裁决没有涉及补救措施或处罚。这些问题将在下个月的另一项裁决中作出决定。

代表原告的左倾组织Democracy Forward发表声明，对裁决表示欢迎。

组织总裁兼首席执行官佩里曼（Skye Perryman）说：“国会设立FEMA时，就考虑到该机构的使命是为灾害做好准备，并在灾害发生时迅速作出响应，因此赋予它独立运作的能力。”

工会称，紧急事务管理机构的裁员计划违法，因为此举将削弱FEMA应对灾害的核心职能，而且未经国会批准，也不是由FEMA内部发起，而是由时任国土安全部长诺姆（Kristi Noem）下令。

特朗普政府则辩称，FEMA有相当大的自主权决定适当的人员编制。特朗普此前曾暗示应废除FEMA，并由各州负责应急准备工作。特朗普去年成立一个委员会，负责检讨FEMA的运作。