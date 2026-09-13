越来越多加拿大消费者掀起“购买加拿大货、抵制美国货”的行动，正在改变加拿大超市货架上的商品结构，也迫使零售商改善商品原产地标示，并寻找新的供应来源。

路透社报道，美国和加拿大之间激烈的贸易战，使消费者更加关注自己的钱最终流向哪里。美国总统特朗普去年对加拿大商品加征关税后，“购买加拿大货”运动开始兴起。

最近几周，随着两国贸易谈判破裂，以及特朗普签署行政命令将安大略湖（Lake Ontario）改名为“美国湖”（Lake America），相关行动进一步升级。

在安大略省，独立杂货连锁店Vince’s Market总裁特里马尔基（Giancarlo Trimarchi）日前在脸书向顾客展示，旗下门店货架上的大部分农产品都产自加拿大。此前，他因店内销售美国农产品，收到顾客愤怒的电邮和留言。

特里马尔基在大多伦多地区经营的四家门店，如今约90%的农产品来自加拿大。他目前改为从魁北克采购草莓，而不是从美国进口。他说，由于这些调整推高运营成本，公司已削减广告预算。

他说：“过去，我们一直需要在品质和价格之间取得平衡。如今则变成品质、价格和原产地三者之间的取舍。”

加拿大最大食品零售商Loblaw Cos今年8月，重新在农产品和新鲜食品区域挂起印有枫叶的大型标牌，以标示商品来自加拿大。该公司此前曾短暂停止使用这些标牌。Loblaw也重新推出“T”标签，告知消费者哪些商品受到关税影响，同时让加拿大商品更容易被辨认。

加拿大第三大杂货零售商Metro也说，在当前情况下，公司将继续优先采购加拿大本地产品。

对此，加拿大独立杂货商联合会公共政策与倡议高级副总裁桑兹（Gary Sands）说：“加拿大人的心态已经发生永久性的改变。”

加拿大是全球第五大新鲜蔬菜进口国。以进口金额计算，美国仍是加拿大新鲜农产品的最大供应国，占进口量超过一半，其次是墨西哥。

不过，加拿大政府最新数据显示，今年7月加拿大从美国进口的蔬菜占全部蔬菜进口的比重降至62.6%，低于2023年同期的69%。

现年27岁的软件工程师安巴德（John Ambard）住在多伦多市中心。他说，只要情况允许，他都会尽量避免购买美国商品，转而支持加拿大品牌和企业。

他说，他会查看商品标签，并上网查询相关企业，以确认商品是否在加拿大生产。

“老实说，如果我能在这段艰难时期支持加拿大产品和加拿大机构，我认为这就是我力所能及的一种帮助。我现在对美国有些恼火，事情发展成这样，美国表现出的态度根本不像一个朋友。”

加拿大严寒的冬季给新鲜农产品供应带来挑战。杂货零售商通常依靠温室、储存的根茎类蔬菜或进口农产品，而进口通常更具成本效益。

不过，专家说，加拿大消费者对美国的态度发生变化，可能促使零售商寻找更多本地供应商；与此同时，加拿大也在投资打造更加自给自足的食品体系。

加拿大政府计划在10年内投资约30亿加元（约27亿新元）兴建温室，以增加严冬月份的农产品产量。政府也正努力增加国内食品供应，以降低食品通胀。加拿大的食品通胀率在七国集团（G7）发达国家中位居较高水平。

在安大略省和魁北克省农村地区经营门店的Mike Dean Local Grocer老板迪恩（Gordon Dean）说，如今他的门店从西班牙、巴西和洪都拉斯等国采购的农产品，比过去更多。

“没有人会再回头依赖美国供应链，因为一旦新的供应链建立起来，来源就会更加多元化。我们处于更安全的位置。”

不过，迪恩说，加拿大各省之间的限制和不同监管规定，使食品在国内跨省运输更加困难，导致许多杂货零售商仍然依赖美国供应商。

圭尔夫大学食品、农业与资源经济学教授马索（Mike von Massow）说：“民族主义如今在一定程度上压倒了经济考量，但如果两国关系改善，这种情况可能会发生变化。”

他说，加美关系或许永远无法完全恢复到过去的状态，但如果未来两国紧张关系缓和，尤其是在美国换届政府后，加拿大消费者和零售商可能重新转向美国商品，因为这些商品往往比其他替代品更便宜。

8月22日，美国在与加拿大的贸易谈判破裂后，对总值200亿美元的加拿大商品征收50%关税。这促使加拿大对同价值的美国商品征收反制关税，新关税已于星期二（9月8日）凌晨生效。

美国总统特朗普星期二晚上也一连签署五项行政命令，以回应“加拿大对美国商业日益加剧的歧视行为”。

其中两项行政命令调整了对加拿大部分产品加征50%关税的适用范围，把包括床垫、摩托艇、高尔夫球车、一些纸制品、铝制品、木材、家具等一系列加拿大产品纳入征税清单。

根据其他三项行政命令，美国将从9月29日起禁止进口加拿大的电单车，以及部分酒精产品与乳制品。