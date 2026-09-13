因尼泊尔泥石流受困在隧道10天的客工，忆述死里逃生经历，称自己“获得第二次生命”。

法新社报道，尼泊尔水电工人桑杰·萨（Sanjay Sah，30岁）早前受困在一条被洪水淹没的隧道内长达10天。他于9月4日获救时，第一个询问救援人员的问题是“过去多少天了？”

他星期天（9月13日）在返家途中接受采访时，强忍泪水忆述事发经过。他说，他在受困期间对时间失去了概念，只能绝望地祈祷获救。他说，救援人员告诉他已受困10天，“而我当时以为只过了几天而已”。

他说，事发时他正在值班，滔天巨浪突然袭来。虽然事发前收到洪水逼近的预警，但工人们没有足够的时间逃生，隧道在几分钟内便被汹涌的洪水彻底吞没。

桑杰当时与同事失散，独自被困的他完全不知道是否会有人来救他，而宗教信仰支撑他度过那些黑暗、孤立无援的日子。“我能活下来，全靠坚定的信念与信仰。”

由于没有干净的饮用水，他只能靠搜寻到的任何东西维持生命。“虽然（隧道里）有水，但水很浑浊，我当时只有那种水喝。”

黑暗和与世隔绝的处境或许令人难以承受，但桑杰并非完全孤身一人。另一名被困工人、45岁的卡比尔·马哈尔詹（Kabir Maharjan）也在附近幸存了下来。

桑杰说：“我们虽然被隔开了，但彼此之间一直保持着对话。”

能听到另一个人的声音，成了桑杰的救命稻草，最终经过数日的挖掘和艰苦的救援努力，搜救队成功打通隧道，将这两名被困工人救了出来。

桑杰当时受困于特里苏里-3A（Trishuli-3A）水电项目的隧道内，他于9月4日获救时被搜救队员抬出。（路透社）

桑杰后来在加德满都的一家医院休养数日，他坦言自己心情复杂。“我既高兴，又感到难过。我获得了第二次生命，从那里幸存了下来。但我们的许多朋友当时也在那里。”

随着救援人员继续在隧道内搜寻，桑杰呼吁有关部门不要放弃努力。“我希望政府能继续搜救工作。也许还有人活着，或者至少能找到不幸遇难的朋友们的遗体，可以交还给他们的家人。”

继桑杰获救后的第二天（9月5日），有一名中国工人被救出，但自那以后便再无生命迹象。

桑杰是众多受8月26日严重泥石流影响的水电项目工人之一。当时，尼泊尔和中国西藏山区发生冰川崩塌，引发严重泥石流。这场灾难造成至少1429人死亡，5640多人失踪，而桑杰的奇迹生还为灾后救援带来难得的希望。