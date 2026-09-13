（达卡彭博电）中东冲突引发的能源价格上涨与供应链受阻，加上厄尔尼诺现象来袭料进一步冲击纺织品原料收成，多重因素叠加，正在全面推高服装制造业的各项投入成本。

伊朗对霍尔木兹海峡的封锁毫无松动迹象之际，有望充当替代通道的曼德海峡，近日又遭也门胡塞武装突袭钳制，导致国际油价节节攀升。这直接带动化纤、燃料等纺织核心原料全线上涨，其中源自化石燃料的合成纤维（聚酯）价格创下近年新高，棉花也因替代需求增加、化肥短缺及天气因素影响收成，导致供给紧张而大幅减产。

由于两大核心原料价格同时暴涨，服装品牌失去了往常互相替代以降低成本的缓冲空间。再加上运费、染料及天然气成本上涨，亚洲等主要服装加工产地的出口已明显承压，部分工厂甚至被迫停工，而零售商则得在利润空间不断缩小的困境下权衡提价的利弊。

消费者料会在来临秋季感受到价格微涨；由于品牌商一般提前一年下单，零售商警告，时装价格冲击恐要到明年春夏季才真正显现，那就会导致消费者掏腰包更谨慎，导致零售商的亏损风险更大。

全球知名服装零售商如Zara和Pull&Bear的核心代工厂、孟加拉绿色针织巨头Plummy Fashions，正是在“成本飙升”和“买家压价”夹缝中苦苦求存的成衣供货商。

Plummy董事总经理霍克指出，原材料约占一件简单T恤成本的60%，而工厂利润率通常平均只有2%至3%。由于需求仍然疲软，公司决定承担额外成本、包括减产，而非转嫁消费者。

“我们完全没有议价能力。我们不种植棉花，也不生产聚酯切片，石油更不是我们的产品。”

印度是全球最大的服装和纺织品生产国之一，约占全球纺织服装贸易的4%。但今年7月成衣出口额同比下降4.5%。延续此前下滑趋势，本财年前四个月的出口量已累计下降10.5%。

孟加拉每年向中东出口约8亿美元（约10亿1300万新元）服装，目前也几乎全面停摆。

制造商别无选择，只能各自应对供应链各环节成本上涨的局面；但是品牌商却有更多选择：可以向供应商施压降低价格，推出替代产品，或者直接调高售价。

不过，一些制造商和顾问认为，除非压力能缓解，否则品牌商可能很快被迫探索其他方案，例如降低面料克重、简化设计、调整面料混纺比例或削减产品功能，以抵消不断上涨的生产成本。

美国管理咨询公司麦肯锡合伙人休格尔预计，基本服装类别的价格最终可能上涨10%至20%，虽然这个影响可能要需时一年才会显现。

不过，消费者的购买力，才更让零售商担忧。生活费持续上涨，只会让消费者把腰带越勒越紧。制造商正在密切关注大宗商品市场、货运路线和消费者支出模式，以及早发现需求疲软迹象寻求对策。

霍克指出，在经济困难时期，消费者很容易“干脆不买新衣服，而是有什么穿什么”。他说：“买家并不在意原材料价格上涨，因为他们现在有无数选择。如果我拒绝亏本生产，就会有人乘虚而入。”