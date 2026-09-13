（华盛顿路透电）与伊朗结盟的也门胡塞武装发动闪电攻势后，已处于控制曼德海峡的有利位置，给寻求结束战争的美国总统特朗普带来棘手的新难题。

胡塞武装星期五（9月11日）占领位于曼德海峡中部的战略要地迈云岛，至星期六（12日）已控制也门整段红海海岸，以及曼德海峡也门一侧的区域。

路透社分析指出，这增强了胡塞武装封锁曼德海峡航运的能力，也意味着德黑兰有望同时控制中东两条主要石油运输走廊。

卡内基国际和平基金会高级研究员沃特海姆（Stephen Wertheim）认为胡塞武装的行动打乱了特朗普的算盘。他说：“特朗普几周前才采取一种策略，在挤压伊朗经济的同时，把军事冲突控制在低水平，以免拖累美国经济。胡塞武装粉碎了特朗普的计划。”

受美伊冲突推高油价等因素影响，特朗普的民调支持率已跌至新低，并冲击他所属共和党在11月中期选举中保住国会控制权的胜算。特朗普正急于摆脱这场冲突，而美国虽然让伊朗在军事和经济上遭受重创，但伊朗的态度仍然强硬。

美国前助理国务卿、现任职于华盛顿近东政策研究所的申克尔（David Schenker）指出，伊朗同时控制世界两大能源咽喉要道将是“最坏的情况”，这将赋予德黑兰巨大的筹码。

伊朗在遭到美国和以色列袭击后已对霍尔木兹海峡实施钳制；全球约20%的石油经由这条海峡运输。若曼德海峡也被迫关闭，将进一步冲击全球另外7%的石油供应与约12%的贸易。届时，能源价格势必进一步上涨，全球贸易也将受创，这是美国难以承受的局面。

与此同时，美军已因伊朗战事而不堪重负，若再与胡塞武装开战，将是一项危险的新任务。此前，胡塞武装曾抵御沙特阿拉伯和美国的多次攻击。

分析员与前官员指出，特朗普如今面临两难：要么投入美军兵力与本已稀缺的防空弹药，协助击退胡塞武装；要么由沙特和也门政府自行应对。

胡塞武装12年前占领也门首都萨那，沙特领导的联军至今未能将其击退。消息人士透露，沙特王储穆罕默德星期四（10日）致电特朗普，请求美军协助对付胡塞武装，但华盛顿只愿提供情报支持，暂时不会直接干预。

根据去年达成的一项协议，美国同意停止轰炸胡塞武装，换取胡塞停止袭击红海航运。若美国对胡塞武装出手，协议将被撕毁，使美军暴露在也门的导弹袭击之下。

美国官员指出，与胡塞武装作战须投入大量海上与空中资源，也要重新调配情报资产，以精确定位自去年以来已经发生变化的胡塞武装阵地。如果美军不得不开始击落胡塞武装的无人机和导弹，弹药和防空拦截器库存恐加快耗尽。

曾在拜登执政时期担任美国也门问题特使的伦德金（Tim Lenderking）认为，由于特朗普不愿直接参与对胡塞武装的军事行动，美国有必要通过加强情报共享来支持沙特发动空袭，同时加大对也门政府的外交和物资支持。