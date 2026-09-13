（首尔综合电）韩国修订后的间谍法正式生效，在半导体产业竞争日益激烈之际，新法将间谍罪的适用范围从仅针对朝鲜的行为扩大到所有其他国家，刑期三年起步。

韩国国会2月26日通过修订版《刑法》，经过半年过渡，新法条星期天（9月13日）正式生效。自此，间谍罪的适用对象从“敌国（朝鲜）”扩大至“外国或与之相当的团体”。

修法前，韩国的间谍罪只适用于有利于朝鲜的行为。向中国等海外国家和地区泄露产业技术的犯罪行为，无法按间谍罪处理，即便能定罪，实际处罚也往往过轻。

根据新的法律，即便不针对朝鲜，向外国泄露核心产业技术等国家机密的“产业间谍”，也可按间谍罪进行处罚，最高可判处30年有期徒刑。

此举旨在保护韩国的先进存储晶片技术，从而应对日益强大的中国竞争对手。

韩国国家情报院说，新法可增强韩国防止半导体、显示器、电池和人工智能（AI）等战略技术泄露的能力。

法律和安全专家也认为，修订后的间谍法填补了长期存在的法律漏洞。

彭博社报道称，这次修法实际上将窃取工业机密的行为，从单纯的企业违规提升到威胁国家安全的高度，反映出半导体产业对韩国经济及战略实力的核心重要性。

首尔致力于巩固在全球晶片制造领域的领先地位，虽然新法并未点名任何国家，但中国技术的飞速进步无疑给韩国捍卫本国晶片产业优势带来巨大挑战。三星电子和SK海力士正面临来自长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）等中国竞争对手的压力，这些中国企业正在缩小在全球存储晶片市场份额上的差距。

此外，根据韩国警方的数据，去年发现的涉及向外国实体泄露敏感技术案件中，一半与中国有关。

中国外交部发言人毛宁上周五（11日）在例行记者会上被问及韩国这项新法时说，中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和法律法规的基础上开展国际合作。同时中方认为，各国都应当保障企业正常投资经营活动，并为此提供公平、公正、非歧视的营商环境。

韩国新法虽然建立起打击半导体技术窃取行为的新框架，但首尔西京大学军事科学教授蔡成俊（音译）指出，此类案件的起诉难度依然很大，因为必须证实有国家力量的介入。