法国方面星期天（9月13日）说，法国和加拿大领导人将于下周访问法国位于北大西洋的领地圣皮埃尔和密克隆群岛（Saint-Pierre-et-Miquelon）。

法新社报道，美国总统特朗普此前在社交媒体上发布了一张北美地图，图中加拿大、格陵兰岛、墨西哥、中美洲和加勒比地区的大部分区域，以及冰岛，都被涂上了美国国旗的图案。

这张地图还涵盖了法国的几个海外领地，例如圣皮埃尔和密克隆群岛、瓜德罗普岛和马提尼克岛。

法国总统马克龙和加拿大总理卡尼将对圣皮埃尔和密克隆群岛进行一次具有象征意义的访问。爱丽舍宫说，此行旨在强调两国共享“自由、民主、法治以及尊重国家主权”的共同价值观。

马克龙计划于9月19日至21日到访，卡尼将于9月20日与马克龙会合。

爱丽舍宫说：“在这个强权政治回归、地缘政治紧张加剧以及新型依赖关系不断出现的世界里，法国和加拿大有着共同的目标：两国将携手合作，并与所有认同这些价值观的国家一道，增强自主决策和独立行动的能力。”

圣皮埃尔和密克隆群岛由三座岛屿组成，位于加拿大东部大西洋沿岸约20公里处，约有6000名居民。

马克龙将在前往纽约出席联合国大会的途中在此停留。