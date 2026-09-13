据《华尔街日报》星期天（9月13日）报道，加拿大总理卡尼希望与欧盟建立更紧密的联系，正在探讨加拿大能否成为欧盟的“准成员”。

报道引述欧盟和加拿大官员的话称，过去在成员资格规则上并不灵活的欧盟，如今对给予加拿大一种尚未设立的“准成员”身份持开放态度。

加拿大驻布鲁塞尔大使馆和欧盟委员会发言人均未回应置评请求。

自美国总统特朗普于2025年初重返白宫以来，加拿大与华盛顿的关系急剧恶化，双方在贸易及其他问题上存在分歧。

《华尔街日报》称，加拿大和欧盟正在讨论，如何让涉及能源、人工智能、国防和关键矿产等战略供应链的加拿大商品、服务和人员自由流动，实际上相当于把欧盟的边界向加拿大延伸。

报道还指出，加拿大和欧盟还在讨论铺设海底电缆、共同建设数据中心、云存储设施和新的卫星网络，以及建设把加拿大能源输送到欧盟所需的基础设施。

《华尔街日报》引述两名知情官员的话报道称，卡尼经常与多位欧盟领导人，尤其是法国总统马克龙沟通。他们讨论的内容包括是否允许加拿大人在欧盟免签证居住和工作。

不过，要让加拿大与欧盟建立如此紧密的联系并非易事。此前，一项范围相对有限的贸易协定就曾遭到强烈反对。

这项协定达成至今已超过10年，并已临时实施九年，但欧盟仍有数个成员国尚未批准。