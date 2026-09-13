日本正加速吸引外国科技巨头进驻。本月9日，韩国半导体巨头三星电子在日本横滨市设立了人工智能（AI）半导体研发基地，总投资额达400亿日元（约3亿3000万新元），其中225亿日元由日本政府提供。由于先进半导体技术属于高度机密，日韩这项合作也反映出两国关系近期的企稳回暖。

在此之前的9月1日，韩日政府在东京举行了第五次经济安全对话，深入探讨了在AI、半导体、量子计算等核心前沿技术，以及能源和关键矿产供应链稳定方面的合作对策。

三星半导体在横滨港未来地区开设的先进封装实验室（APL），是一处专注于后端加工的研发设施。有关设施占地约6600平方米，配备了与半导体制造生产线同等级别的洁净室及相关设备。预计到2027年，有关设施将雇佣约100名日韩科研人员。

《日经新闻》指出，半导体制造分前端和后端工艺，三星在日本设立这个研发设施，旨在利用日本世界一流的后端加工技术，从而在AI半导体领域确立竞争优势。据了解，三星计划与50多家日本公司合作，共同推进AI半导体的后端加工。

三星研发基地进驻日本，还有一个好处是能够缩短产品落地的时间。在AI半导体技术日新月异的今天，速度即是竞争力。此前，三星与日本合作伙伴开发的新材料，须运回韩国进行评估后做成成品。但这些包括化学物质在内的研发品的审批和进出口手续可能耗时长达两个月。今后，材料评估与原型制作均可在日本完成。

继台湾台积电后，韩国三星也入驻日本，凸显出日本正积极与周边国家和地区深化科技研发合作。

分析指出，日本此举意在重振其半导体产业。1980年代末，日本企业曾占据全球半导体制造市场50%以上的份额。然而，随着泡沫经济破裂，日企逐渐失去投资能力，韩国趁势取而代之，台湾企业也紧随其后。鉴于目前日本多数半导体厂设备老化，日本政府希望通过加大吸引尖端外资，来恢复日本的制造能力。

与此同时，吸引大型外国半导体企业有助于培育日本的新兴科技公司。这些初创公司无需耗费巨资赴海外设点，即可在本土与国际大厂展开深度合作。