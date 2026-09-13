（华盛顿/萨那/德黑兰综合电）伊朗支持的也门胡塞武装短短36小时闪电攻占也门红海城市摩卡与曼德海峡战略要地迈云岛，引发美国盟友之间相互指责。中东消息人士形容这是美国和沙特阿拉伯一次“史诗级失误”；也有观点认为，也门政府因内部分裂而疏忽防御部署，难辞其咎。

美国有线电视新闻网（CNN）引述也门军方消息报道，周四（9月10日）上午胡塞武装全力向摩卡（Mocha）推进之际，也门政府军曾多次向美军和沙特阿拉伯寻求空中支援。

据悉，美军中央司令部当时称，美军正密切留意局势发展，沙特的空中支援即将到来。然而沙特的空中支援不曾出现，摩卡就此迅速沦陷。

中东地区消息人士指责：“此次失败错不在也门；这是华盛顿和利雅得一手造成的灾难。”

据报道，沙特军方早在三周前就进入高度戒备状态，却未把关键的空中指挥人员部署到位。西方消息人士称：“沙特抛弃了也门。”

这名消息人士说，胡塞武装攻入摩卡后发现，也门政府军名册上满是空领薪水的“幽灵士兵”，实际兵力只有纸面上的20%。

雪上加霜的是，阿联酋今年1月应沙特要求撤出驻也门的剩余部队，但主导多国联军的沙特并未填补因此而留下的兵力缺口。

也有分析认为，也门领导人应承担部分责任。曾任美国政府顾问的巴沙（Mohammed al-Basha）说：“（也门政府）缺乏政治凝聚力。我想所有人都知道胡塞武装正朝红海西岸推进……也门根本没有统一的指挥与控制体系。”

胡塞武装占领摩卡后，星期五（11日）再夺下迈云岛（Mayyun，又称丕林岛，Perim Island）。这座岛屿把曼德海峡一分为二，这也意味着德黑兰继霍尔木兹海峡后，实际上得以掌控另一条关键的航运要道。

胡塞武装旗下电视台星期六（9月12日）发布视频称，胡塞武装袭击了也门境内的亲政府部队，破坏多部军车。（路透社）

也门和红海如今恐已演变为美伊战争的第二战场。也门南方过渡委员会官员比德指出：“（胡塞武装）无需先进武器就能关闭曼德海峡。他们只要在车上架设火炮就行了。”

胡塞武装星期天（13日）发声明称，对沙特南部一处军事基地实施了大规模弹道导弹与无人机袭击，以报复沙特持续在也门展开军事行动。声明警告，若局势进一步升级，胡塞武装将在沙特境内更深处发动更大规模打击。

霍尔木兹海峡再有商船遇袭 美对伊封港已拦下百艘船

另一方面，霍尔木兹海峡再传有商船遇袭，加剧了外界对全球能源供应进一步承压的担忧。

伊朗官员说，一艘商船星期天凌晨在亨加姆岛与格什姆岛附近遇袭，造成一死三伤。

英国海上贸易行动办公室星期天稍晚时也说，一艘船在霍尔木兹海峡航行期间被炮弹击中并起火，船员已安全撤离。

另据美军中央司令部周六说，美军过去两个月对伊朗港口进行封锁，迄今已拦截100艘船。

伊朗周一（14日）将出席在阿曼召开的会议，与波斯湾阿拉伯国家讨论霍尔木兹海峡的未来。但伊朗官员告诉路透社，此次会议料不会签署任何协议。

伊朗塔斯尼姆通讯社引述消息人士的话说，在美国满足伊朗提出的条件前，海峡不会重开。